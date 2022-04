Templo Satánico demanda a escuela primaria porque no le permitió crear un club extraescolar

La organización Templo Satánico demandó a una escuela primaria en Pensilvania, Estados Unidos (EE. UU.), luego de que su consejo escolar votara la semana pasada en contra de la creación de un club de este tipo como una actividad extraescolar, informaron medios locales.

La propuesta era crear un nuevo programa extracurricular, llamado “Satan club”. De acuerdo al medio local WRBL, la sugerencia fue de un padre de la Escuela Primaria Northern en Dillsburg, que mencionó la falta de clubes seculares para los estudiantes.

“El proselitismo no es nuestro objetivo, y no estamos interesados en convertir a los niños al satanismo”, sostuvo el club en su sitio web. “Preferimos darles a los niños una apreciación de las maravillas naturales que los rodean, no el miedo a los eternos horrores de otro mundo”, indicaron.

Sin embargo, la propuesta generó un fuerte rechazo en la comunidad escolar y más allá. Rebecca y Jeff Paulus, por ejemplo, viven fuera del distrito de Northern York, pero igualmente quisieron asistir a la junta que tomaría la decisión al respecto.

“Escuchamos que quieren poner un club satanista aquí (…). Satanás está aquí para matar y destruir”, reprochó Rebecca. “Lo que le sucede a un distrito escolar hace una diferencia en el resto de nuestra área porque podría ser bastante fácil trasladarlo al resto del área”, agregó.

La votación fue contundente: ocho integrantes de la junta del distrito escolar votaron en contra y solo uno a favor. Cuando se anunció el resultado, hubo aplausos en el auditorio.

Ante la negativa, el portavoz de la organización, Lucien Greaves, advirtió que “habrá que pasar a un litigio costoso que la comunidad tendrá que pagar” en declaraciones a FOX 43.

“La gente buena puede tener diferentes puntos de vista, a veces sobre la misma mitología, pero sin intención de hacer daño”, añadió Greaves.

Voceros del Templo Satánico han avisado que el proceso judicial puede durar entre 18 meses y dos años.