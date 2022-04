“Esto no termina aquí”: la promesa del padre de Debanhi Escobar tras enterrar a su hija

Debanhi Escobar desapareció el 9 de abril en un tramo de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo después de dejar una fiesta a la que había asistido con unas amigas. Su cuerpo fue hallado 13 días después en la cisterna de un motel y ahora sus restos descansan en el Panteón Municipal Ejido Laguna de Labradores.

Los habitantes de la localidad rural recibieron el cortejo fúnebre con globos blancos y demandas de justicia. La caravana partió de Monterrey, acompañada de amigos, familiares y activistas.

“Creíamos con el corazón que la íbamos a encontrar viva, de que la íbamos a encontrar, pero pasaban los días y la Fiscalía hizo mal su trabajo. No me han entregado lo que por ley me pertenece, todas las carpetas (del caso)”, expresó Mario Escobar, el padre de la joven.

Debanhi Escobar fue hallada 13 días después en la cisterna de un motel. Foto: EFE

El caso de Debanhi Escobar ha generado conmoción en México y el extranjero, luego de que se viralizara la imagen de la joven sola en la carretera, en medio de la noche. La fotografía fue tomada por un taxista “de confianza” que enviaron las amigas de Debanhi para que la lleve a casa, y que usó como evidencia de que ella había dejado el vehículo voluntariamente.

El padre cuestionó en el funeral a las autoridades, una vez más, pues no entiende cómo la Fiscalía clama que no hay delito que perseguir luego de hallar evidencia de que el taxista habría acosado sexualmente a su hija, al querer tocarla sin su consentimiento.

“Decirles que no nos vamos a quedar callados, que esto no termina aquí”, manifestó Mario Escobar.

Debanhi Escobar desapareció el 9 de abril tras abandonar una fiesta. Foto: EFE

Agrupaciones feministas se sumaron para despedir a Debanhi, además de anunciar movilizaciones para este domingo en Ciudad de México, donde protestarán en el Monumento de la Revolución y ante la Fiscalía General de la República por la ola de mujeres asesinadas en el país.