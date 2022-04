Debanhi Escobar: estas son las inconsistencias sobre su caso

Debanhi Escobar asistió a una fiesta con sus amigas en Nuevo León y, 13 días después, fue hallada sin vida en una cisterna del motel Nueva Castilla, a pocos metros de la carretera donde fue vista por última vez en una fotografía tomada por el taxista que la transportaba.

De acuerdo a la familia de Debanhi, la investigación ha estado plagada de inconsistencias y omisiones. “Me equivoqué al confiar en la Fiscalía, pido perdón”, mencionó Mario Escobar, padre de la estudiante de 18 años.

La cisterna del motel Nueva Castilla

La versión oficia asegura que Debanhi falleció por una “contusión profunda de cráneo” como consecuencia de haber caído a la cisterna por accidente tras escalar la barda, lo que la familia de la joven tildó de “inverosímil”. También se apunta a que el cuerpo no habría estado todo el tiempo en el deposito de agua, por lo que el fallecimiento no se habría producido por falta de oxígeno en los pulmones.

El lugar donde fue encontrada Debanhi ya había sido revisado por la policía antes del hallazgo final, e incluso el reportero Fabián Pasos, de Mafian TV, ingresó al lugar sin problema alguno y grabó videos cerca de la cisterna sin percibir en ningún momento el olor del cuerpo en descomposición, lo cual ciertamente habría alertado al personal del motel durante los 13 días que supuestamente permaneció el cadáver allí.

La Fiscalía descartó acoso sexual pese a las evidencias

La fotografía de Debanhi en la carretera fue una de las primeras pistas que surgieron respecto del caso. La imagen había sido tomada por Juan David Cuéllar cerca de las 5.00 a. m. el 9 de abril. Cuéllar fue el taxista de confianza que llamaron las amigas de la joven para que la recogiera y llevara a su casa.

La fotografía había sido tomada por Juan David Cuéllar cerca de las 5 de la mañana, el 9 de abril. Foto: @debanhi.escobar / Instagram

Las circunstancias de la fotografía siguen siendo extrañas, ya que se desconoce por qué el taxista tomó la foto y la mandó a las amigas de Debanhi como “evidencia” de que ella se había bajado voluntariamente del vehículo. ¿La razón? Información de la Fiscalía indica que el conductor habría intentado tocar los senos de Debanhi sin consentimiento.

“Hay un momento en que el taxista, Juan David, extiende la mano a los pechos de mi hija, y de ahí yo supongo que mi hija no aguantó el acoso”, explicó el padre de la joven.

A pesar de que hay videos en los que se ve al conductor del vehículo acosando a Debanhi, el fiscal general de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, aseguró que no había un delito que perseguir por violencia sexual. Así lo explicó el propio padre. “Mi hija murió por gente incompetente”, mencionó Mario Escobar, quien luego aseguró que ya no confía en las autoridades.

Los 10 minutos de video faltantes

Se sabe que Debanhi caminó hasta la empresa Alcosa Transportes Internacionales, pero hay dos videos de las cámaras de seguridad que “se han perdido” y que captaron 10 minutos que serían claves para el caso, ya que en el material disponible se le ve entrar, mas no salir.

“La empresa Alcosa no ha justificado que algunos minutos de video, que son bien importantes después de que mi hija caminara a la empresa para pedir auxilio, desaparecieran por arte de magia, dos videos que están de frente. Tienen ocho cámaras”, mencionó el padre de Debanhi.

Las amistades de Debanhi y la fiesta

Las amigas de Debanhi mencionaron inicialmente que le querían “jugar una broma” al dejarla sola en la fiesta, pero la prima de la joven ha señalado, en sus declaraciones, que las muchachas aseguraron que ella se había comportado de manera imprudente y conflictiva, por lo que decidieron irse sin ella, pidiéndole luego un taxi que la recoja.

De momento no se tiene información oficial sobre la fiesta, su organización o asistentes. Y aunque existen versiones no confirmadas que aseguran que personas ligadas al crimen organizado formaron parte de la celebración, no hay evidencia tangible que lo respalde.