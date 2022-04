Barbarie en Ucrania: soldados rusos violaron a al menos 25 mujeres y niñas

La barbarie de la invasión rusa en Ucrania no solo se mide por el número de fallecidos en el campo de batalla, sino que también por las denuncias de violación. Niñas y mujeres son agredidas sexualmente, de acuerdo a los testimonios recogidos por la cadena BBC.

Varios soldados rusos ultrajaron a 25 mujeres y niñas, 9 de ese grupo terminaron embarazadas, detalló el medio británico. Una de las víctimas de abuso perdió a su esposo por disparos de los uniformados cuando este intentó rescatarla.

Una de las historias con mayor impacto es la que cuenta Anna (identidad ficticia) de 50 años, una mujer recibió dos duros golpes con la invasión de tropas rusas.

Una jornada en la que los cañones y las balas sonaban, presenció cómo su vida se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos. Un soldado ruso irrumpió en su casa localizada en una zona rural, a 70 kilómetros al oeste de Kiev, soslayando todo a su paso.

En diálogo con BBC, la mujer relató: “A punta de pistola, me llevó a una casa cercana. No dejaba de amenazarme con matarme si no hacía lo que me decía”.

Su esposo, quien trató de defenderla del ataque sexual, perdió la vida el 7 de marzo. “Él había tratado de correr detrás de mí para salvarme, pero fue alcanzado por una balacera”, manifestó la víctima.

Anna narró que, tras salvarse de milagro, ya que los soldados la dejaron viva por decisión de algunos de la tropa, corrió adentro de su casa. Luego halló a su esposo desangrado por un impacto de bala en el abdomen.

Su inmueble fue ocupado por los invasores militares. Ella se llevó a su esposo malherido al domicilio de un vecino. No pudieron ir al hospital por la intensidad de los combates. El hombre falleció 48 horas después.

“Cuando se fueron, encontré drogas y viagra. Se drogaban y a menudo estaban borrachos. La mayoría de ellos son asesinos, violadores y saqueadores. Solo unos pocos están bien”, expresó.

A Anna no le quedó otra opción que enterrar a su esposo en el patio del lugar donde vivieron durante muchos años y donde se desvanecieron sus esperanzas debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Soldados rusos violaron a 25 mujeres y niñas

El avance de las tropas rusas disminuyó en las últimas semanas. No obstante, las historias que surgieron son inversamente proporcionales a ese repliegue.

A medida que la BBC pudo recorrer la capital ucraniana, ciudad de Kiev, salieron a la luz testimonios más oscuros, contados por las víctimas con los que se ensañaron las tropas del mandatario ruso Vladimir Putin.

Una de las historias de terror contadas por las víctimas se registró en un lúgubre sótano de Kiev. En el lugar, se suponía que un grupo de personas, entre estas decenas de mujeres y menores de edad, se refugiaban de los ataques enemigos y contraataques del Ejército de Rusia. Sucedió un daño colateral.

Las declaraciones recogidas afirmaron que soldados rusos ultrajaron a 25 mujeres y niñas. “Fueron violadas sistemáticamente durante la ocupación en el sótano de una casa en Bucha. Nueve de ellas están embarazadas”, precisó Lyudmyla Denisova, la defensora del pueblo de Ucrania para los derechos humanos.

“Los soldados rusos les dijeron que las violarían hasta el punto de que no querrían contacto sexual con ningún hombre para evitar que tuvieran hijos ucranianos”, añadió.

Denisova está ocupándose de documentar cada uno de los casos de violación que son de su conocimiento.

No se dieron a conocer las edades de quienes resultaron embarazadas tras la barbarie. Sin embargo, se sabe que las víctimas de violación de la tropa rusa en el sótano de Bucha oscilan entre 14 y 24 años de edad.