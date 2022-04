Mafian Tv entró antes donde encontraron a Debanhi Escobar y no percibió algún rastro del cuerpo

Mafian Tv, Fabián Pasos, es un youtuber y periodista mexicano que ha estado siguiendo y difundiendo, mediante su canal, el caso de Debanhi Escobar desde que fue reportada como desaparecida.

Incluso grabó el preciso momento en el que el padre de la joven de 18 años le grita a las autoridades: “¡Trece días aquí! ¿Cuántas veces estuvieron aquí? ¿Cuántas veces?”.

Pasos comentó en un video que el tuvo la posibilidad de entrar al motel Nueva Castilla, donde lo dejaron recorrer por completo el sitio, lugares aledaños, escondrijos y donde había cisternas.

Por esta razón, el youtuber expresó que le pareció extraño que después de 13 días la hayan encontrado, ya que por más que se quisiera esconder un cuerpo, el olor a putrefacción sería evidente, algo imposible de no detectar.

En segundo lugar, resaltó que dos días antes de encontrarla estuvieron presentes en ese motel los binomios caninos, montaron un operativo e incluso fueron a la cisterna que él grabó y que está al exterior del motel.

“Ayer, en el video que hicimos dentro del motel, una de las encargadas del lugar me dijo, me confirmó que en ningún momento tuvieron una orden de cateo. Y lo que me llama mucho la atención es que, después de cuántos días la encuentran en el lugar que estaba a escasos 25 metros de donde todos los días estaba la familia de Debanhi”, señaló el reportero.

Asimismo, el periodista reveló que una de las encargadas le dijo textualmente que, por las cámaras de seguridad que hay en el hotel, deberían tener el número de placas y los rostros de todos los probables implicados en el caso; sin embargo, de esas cámaras, que sólo eran “de monitoreo”, no quedó una grabación.

Mafian Tv, en su último video del caso, contó que tuvo que salir del país, pues temía por su seguridad al estar tan cerca del caso y haber reportado con tantos videos y detalles del suceso. Además, anunció que pronto sacará un “video bomba” que dejará sorprendidos a todos por la información que tiene sobre la muerte de Debanhi Escobar.

¿Qué pasó con Debanhi Escobar?

Debanhi Escobar Bazaldúa (18) desapareció la noche del 9 de abril, luego de que dos amigas la dejaron sola en una fiesta de la que se supone volverían juntas.

Una discusión hizo que ambas compañeras que estaban junto a ella se fueran del evento y dejaran a Escobar a la espera de un taxi de aplicativo. En teoría, sus amistades monitoreaban su viaje; sin embargo, en medio de una carretera desolada, Debanhi bajó del carro. Existe el supuesto de que, una vez que ella descendió del vehículo, el conductor le tomó una fotografía y se la envió a sus amigas, pero esto es todavía una incógnita. Esta versión es la que manejan medios como El País de España.

Su padre, Mario Escobar, maneja la hipótesis de que debió haber algún motivo, como acoso, para que Escobar decidiera bajarse de la movilidad, incluso dice tener pruebas. “El taxista Juan David acosó sexualmente a mi hija y ella se tuvo que bajar”, declaró el progenitor a la prensa.