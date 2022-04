Candidato Gustavo Petro lidera la carrera presidencial en Colombia, según últimas encuestas

El candidato izquierdista Gustavo Petro lidera la intención de voto a la Presidencia de Colombia, a un mes de las elecciones del 29 de mayo, según una encuesta revelada este viernes.

De acuerdo con el sondeo del Centro Nacional de Consultoría (CNC), Petro encabeza las preferencias con 38%, seguido por el derechista Federico Gutiérrez (23,8%), el independiente Rodolfo Hernández (9,6%) y el centrista Sergio Fajardo (7,2%).

Al senador y exguerrillero de 62 años no le alcanzaría para ganar en la primera vuelta del 29 mayo, en la que debe lograr la mitad más uno de los votos para convertirse en el primer presidente de izquierda de Colombia, de acuerdo a la encuestadora.

En todos los escenarios planteados para una segunda vuelta, Petro saldría victorioso, apuntan los resultados del sondeo.

En un eventual balotaje contra Gutiérrez, el CNC prevé que Petro lo superaría con el 44,8%, contra el 36,9% del exalcalde de Medellín.

La encuesta, que tiene un margen de error del 1,4%, fue realizada a más de 4.500 personas de las principales regiones del país de 50 millones de habitantes.

Los datos también muestran un ascenso de Petro en comparación con los anteriores estudios de la misma firma: 32,1% a mediados de marzo y 36,5% a finales del mismo mes.

“Otra encuesta que muestra la contundente victoria del Cambio que se aproxima”, reaccionó el candidato en Twitter.

Líder del Pacto Histórico, una coalición partidos de oposición, el exalcalde de Bogotá (2012-2015) propone elevar los impuestos a los más ricos y “democratizar” el acceso a la tierra y el crédito, planteamientos que atemorizan a la clase política tradicional.

También sugiere derrotar a la “oligarquía”, cesar las exploraciones petroleras, aumentar los aranceles para alimentos importados y acabar con el neoliberalismo.

En 2018, el dirigente perdió en la segunda ronda electoral ante el conservador Iván Duque, quien por ley no podrá buscar la reelección. El partido en el Gobierno, el Centro Democrático, que no lleva candidato, no ha manifestado públicamente su apoyo a ningún aspirante.

Todas las encuestas publicadas después de las primarias partidistas del 13 de marzo dan a Petro como ganador.

Encuesta Celag: ¿Quién va ganando las elecciones 2022 en Colombia?

El candidato Gustavo Petro también encabeza las preferencias electorales con 43% de los votos a menos de 40 días de los comicios presidenciales en la última encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).

CELAG presentó una nueva encuesta realizada en Colombia sobre el futuro presidente del país. Foto: Celag/Twitter

El aspirante por el Pacto Histórico se sitúa 21 puntos por encima de Federico Gutiérrez, que obtiene una intención de voto del 22%. Le siguen ya a mucha distancia Rodolfo Hernández (12%) y Sergio Fajardo (9%). El resto de contendientes obtiene valores inferiores al 2%.

Gustavo Petro lidera las encuestas

La izquierda parece aproximarse al poder en Colombia. El senador y exguerrillero Gustavo Petro parte como el gran favorito para las presidenciales de mayo tras obtener un resultado contundente en las legislativas del último domingo 13 de marzo.

“El Pacto Histórico ha logrado el mejor resultado del progresismo en la historia de la República de Colombia” , se felicitó el dirigente que encabeza todas las encuestas presidenciales.

Su ascenso llevó a las fuerzas de centro-derecha, que incluyen al Gobierno, a alinearse para detenerlo. Lastrado por la impopularidad del presidente Iván Duque, el partido Centro Democrático desistió de su candidato y apoyó la aspiración del exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez.

Con información de AFP.