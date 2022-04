Padres de niña que sufrió bullying toman radical decisión para proteger a su hija

A pocos días de haberse conocido el caso de la niña de 6 años que fue víctima de bullying en una escuela ubicada en Tupungato, provincia de Mendoza, Argentina; la situación no ha mejorado para la menor, tal como dieron a conocer sus padres para el portal web El Sol.

Se supo que la pequeña regresó a la escuela el jueves 21 de abril, pero solo permaneció 20 minutos debido a que sufrió una crisis nerviosa: “Terminamos en el hospital con mi hija llorando de angustia. Lamentablemente, no quisieron sedarla, pero fue un día muy complejo para la niña y para toda la familia”.

“Tanto es así que a las tres de la tarde despertó llorando y a los gritos decía que estaba cansada de todo y de todos y que solo quería descansar en el cielo”, indicó Juan Carlos, padre de la menor, a El Sol.

El regreso de la niña a la escuela estaba programada para el lunes 18 de abril, pero esta no quiso ingresar. Sus padres relataron que ninguna autoridad del colegio quiso ayudarla. A pesar de este mal momento, su madre la convenció y la pequeña regresó el último jueves.

“La nena llegó a la escuela y solo lloraba y pedía no ingresar. Lo más triste fue que ni la directora, ni la maestra, ni ninguna autoridad salieron a recibirla, a brindarle un mimo. Nadie salió a abrazarla ni a darle cariño”, expresó Verónica Paz, madre de la menor.

La estrategia del colegio para que evitar el bullying

Las autoridades escolares decidieron que la menor no retome las clases con los mismos niños que les habían causado daño, por tal motivo decidieron que estuviera con los estudiantes de segundo grado.

“Al principio estuvo contenta porque los chicos la recibieron muy bien; sin embargo, cuando llegó el momento de ser indagada por la psicopedagoga la situación empeoró. Allí la niña comenzó a llorar y a manifestar su dolor. Entró en crisis y lo único que pedía era morir e irse de la escuela”, reveló su padre.

Juan Carlos aseguró que en uno de los dibujos realizados por su hija se reveló que no solo había sido maltratada de manera verbal, sino también físicamente: “En un momento de la sesión mi hija expresó que en una oportunidad un compañero le clavó un lápiz en la espalda, además, dijo que su maestra era mala y que todo el tiempo le gritaba fuerte”.

La drástica decisión de los padres para evitar el sufrimiento de su hija

Después de que la niña pasara por una nueva crisis nerviosa, los padres decidieron que no quieren que vaya más al colegio y que lleve los cursos que le corresponden en su propia casa. Además, revelaron preocupados que su hija tiene deseos de morir.

“Le pedí a mi abogado que hable con las autoridades de la Dirección General de Escuelas (DGE) para que la menor no vuelva más a ese lugar, Mi idea es que estudie en casa, que me manden una maestra de apoyo y que siga con la asistencia de los profesionales, pero en mi casa. No quiero exponerla más”.

“Mi hija despierta de noche llorando y gritando que se quiere morir. Tiene 6 años y solo piensa en morir, es una locura”, expresó Juan Carlos, entre lágrimas.