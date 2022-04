Barbie lanza una muñeca de la reina Isabel II para celebrar sus 70 años en el trono

La Reina Isabel II es la monarca británica más longeva de la historia y la persona que más tiempo ha ocupado el trono de Reino Unido. Para celebrar su jubileo de platino; es decir, el aniversario número 70 de su reinado, Mattel ha lanzado, justo en el día de su cumpleaños 96, una Barbie en su honor.

Esta nueva edición de Barbie presenta a la reina en un elegante vestido color marfil, guantes blancos y la icónica banda azul con pequeñas imitaciones de las órdenes de la familia real que la monarca usa solo en eventos especiales, así como la emblemática tiara que llevó el día de su boda con el duque de Edimburgo.

La muñeca de la reina Isabel II cuenta con dos órdenes de la familia real. Foto: Instagram / Barbie

El vestido de la muñeca no es una copia de algún look de la reina, si no que está inspirado en sus retratos oficiales a lo largo de los años. “Si miras esos retratos o cómo se viste para eventos importantes, tiene un estilo y una apariencia característicos: siempre un diseño muy simple en blanco o marfil, lo cual tiene sentido dado que luego debe usar todas las joyas y fajas que lo acompañan como corresponde a su rango”, aseguró Robert Best, director senior de diseño de Barbie, en una entrevista para la revista ELLE.

La barbie de la Reina Isabel es una edición limitada. Foto: Instagram / Barbie

El juguete de colección tiene un precio de US$ 75 dólares y es una edición limitada. Viene en un empaque especial que alude a la sala del trono del palacio de Buckingham. Está a la venta en tiendas como Waltarmat, Target, Mattel y Amazon.com, aunque en algunas de ellas ya se encuentran agotadas.

Con este lanzamiento, Barbie reafirma su compromiso por mostrar en sus icónicas muñecas a mujeres que han revolucionado e inspirado al mundo a través de la historia, ya que no es la primera vez que la firma realiza este tipo de homenaje: Frida Kahlo, Amelia Earhart y Maya Angelou también tienen su versión.