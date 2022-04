Acusan a tropas rusas de violaciones en Ucrania: “El niño más pequeño tiene 10 años”

En el día 57 de la guerra, funcionarios ucranianos aseguran que las fuerzas rusas han estado abusando sexualmente de mujeres, niños y hombres desde que comenzó la invasión, utilizando la violación y otros delitos sexuales como armas de guerra.

Un informe de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), publicado el 13 de abril, encontró violaciones del derecho internacional humanitario por parte de las fuerzas rusas en Ucrania, y señaló que “los informes indican casos de violencia de género relacionada con el conflicto, como violación, violencia sexual o acoso sexual”.

El portal ucraniano HB entrevistó a la psicoterapeuta Oleksandra Kvitko, quien trabaja con víctimas de violaciones cometidas por el ejército ruso en los territorios ocupados. Habló de los casos más difíciles que tiene y afirmó que tales atrocidades no existían en el mundo moderno desde hacía mucho tiempo.

“El niño más pequeño con el que trabajo tiene 10 años”, contó la profesional, al tiempo que indicó que “las atrocidades de la guerra no excluyen a nadie”. “Tengo varios casos de violación de hombres. Solo uno me permitió hablar de su experiencia. Este hombre es discapacitado, tiene 45 años, no pudo ir al ejército ni a la defensa y se vio obligado a quedarse en casa por su estado de salud cuando fue atendido. La violación de hombres en nuestra sociedad es un tabú; tradicionalmente se requiere que tengan coraje, valentía, fuerza. Los hombres rara vez se atreven a hablar de tal lesión, mucho menos que las mujeres. No es fácil para las mujeres hablar de esto, y especialmente para los hombres”, comentó.

“Las primeras víctimas de la violencia sexual comenzaron a acudir a mí después de la liberación de la región de Kiev. Han pasado tres o cuatro días y las llamadas han comenzado, y aún no terminan. Después de Kyiv, se unió la región de Kherson, las aldeas bajo ocupación, las niñas que fueron sacadas de allí. Estas personas tienen mucho miedo, no confían en nadie. Le envié una foto de mi pasaporte y un certificado de psicólogo a una niña para mostrarle que tengo la competencia para comunicarme con ella. Nos comunicamos de tal manera que su video está apagado y mi video funciona constantemente; ella necesita verme porque la confianza en estas chicas está muy destruida”, añadió.

La psicoterapeuta Oleksandra Kvitko. Foto: Infobae

La profesional también contó que está trabajando con cuatro adolescentes que quedaron embarazadas y detalló el caso de una que le permitió hablar: “Es una niña de 14 años que fue violada por cinco soldados rusos y ahora está embarazada. Los médicos advirtieron a la madre de la niña y a la niña misma que, si abortaba ahora, había muchas posibilidades de que no pudiera tener más hijos”, sostuvo.

“La familia de la niña también es muy religiosa, por lo que decidieron seguir adelante con el embarazo. Siempre es la elección de la persona que busca ayuda, por lo que ahora estamos trabajando en cómo tratará al niño que dará a luz. Pero admito que es difícil para mí incluso confiar en algo, porque en la práctica psicológica estos casos salvajes casi no se describen”, añadió.