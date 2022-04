Padre de Debanhi Escobar, tras reconocer el cadáver su hija: “Fiscalía no trabajó correctamente”

Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar, desaparecida desde el 9 de abril en el estado de Nueva León, México, confirmó que encontraron el cuerpo de su hija en una cisterna del Motel Nueva Castilla, ubicado en el kilómetro 15 de la carretera a Nuevo Laredo, en el municipio de Escobedo.

Tras reconocer las prendas que vestía su hija el día en que desapareció, Escobar acusó a la Fiscalía de no realizar una buena labor: “Por creer en la Fiscalía, pido perdón a mi familia; fueron muchos días y la Fiscalía no hizo su trabajo correctamente”.

“El corazón de mi esposa y el mío pedía, exigía. Mi hija está muerta y no sé qué hacer, estoy molesto porque me equivoqué. Creí en la Fiscalía. Nunca me pasaron los tomos, les pedía copias, es mi derecho como víctima, nunca los tuve en mi poder, porque ellos no hicieron su trabajo”, protestó.

“Exijo justicia, que se aclare por qué desapareció Debanhi, en qué momento supieron y no nos informaron, donde siempre nos traían para todos lados. Al llegar aquí no nos dieron espacio que por derecho tenemos de estar observando en un área, a unos metros, que fue aquí atrás de esta barda; no, nos dejan entrar, no nos pasaron información, todo con la Fiscalía, tal vez porque no era su hija, porque pónganse en el papel de nosotros y van a sentir lo que estamos sintiendo”, indicó Escobar.

La joven de 18 años fue vista por última vez el 9 de abril de 2022, día en el que asistió a una quinta en el municipio de Escobedo junto con dos amigas con las que, según informó El Universal, habría tenido algunas diferencias esa misma noche.

La Fiscalía de Nuevo León se pronuncia

A través de un comunicado, la Fiscalía de Nuevo León indicó que el cuerpo de Debanhi Escobar fue encontrado en una cisterna ubicada en el Motel Nueva Castilla. Además, indicaron que la profundidad de la cisterna dificulta la recuperación del cadáver.

“En estos momentos no es posible establecer características de la persona sin vida, mismas que serán informadas al concluir las labores realizadas por los criminalistas asignados para la extracción”.

“La familia de la víctima ha sido debidamente notificada y atendida por un equipo interdisciplinario, en espera de los resultados de las diligencias de investigación. Rogamos esperar las noticias oficiales respecto de estos hechos, las cuales serán sustentadas en la evidencia científica pertinente”, informaron.

El Motel Nueva Castilla se ubica cerca de la zona en donde se tomó la última fotografía de Debanhi Escobar, la cual fue realizada por el chofer de un taxi de aplicación que la dejó en la carretera hacia Nuevo Laredo.