Debanhi Escobar: tras 13 días de búsqueda, hallan el cuerpo de la joven cerca de motel

El padre de Debanhi Escobar, la mujer desaparecida en México, confirmó que el cuerpo hallado en una cisterna del Motel Nueva Castilla, encontrado por las autoridades de Nuevo León, pertenece a su hija. Fue localizada cerca al último lugar de donde se le vio con vida el último 9 de abril.

Padre de Debanhi protesta contra el accionar de las autoridades en el caso

En la madrugada del viernes, Mario Escobar, el padre de la víctima, aseguraba que el cuerpo hallado era el de su hija, además, protestó por la labor de las autoridades involucradas en el caso.

“Por creer en la Fiscalía, pido perdón a mi familia, fueron muchos días y la Fiscalía no hizo su trabajo correctamente ”, dijo Mario Escobar luego de que reconoció las prendas usadas por su hija el día de su desaparición, el pasado 9 de abril.

Mario Escobar se queja del mal accionar de las autoridades en el caso de su hija. FOTO: Twitter Captura

“Mi hija está muerta y no sé qué hacer, estoy molesto porque me equivoqué, creí en la Fiscalía, nunca me pasaron los tomos, les pedía copias, es mi derecho como víctima, nunca los tuve en mi poder porque ellos no hicieron su trabajo”, siguió diciendo el padre, mostrando su disconformidad con la forma en que la Policía abordó el caso.

“Justicia, que se aclare por qué desapareció Debanhi, en qué momento supieron y no nos informaron, donde siempre nos traían para todos lados…Tal vez porque no era su hija, porque pónganse en el papel de nosotros y van a percibir lo que estamos sintiendo ”.

Autoridades se pronuncian sobre el caso

La fiscalía de Nuevo León informó, mediante un comunicado, que el cuerpo fue encontrado en una cisterna de un terreno aledaño. Además, comentaron que están realizando las acciones necesarias para recuperar los restos de la víctima, pero, debido a las dificultades técnicas de la zona, resulta complicado.

“En estos momentos no es posible establecer las características de la persona sin vida, mismas que serán informadas al concluir las labores realizadas por los criminalistas”, declararon las autoridades.

Última imagen con vida de Debanhi Escobar. FOTO: Captura Twitter

Además, luego de las críticas hechas por el padre de la joven desaparecida, informaron que “la familia de la víctima ha sido debidamente notificada y atendida por un equipo interdisciplinario.

El conductor de un taxi por aplicación que dejó a Debanhi Escobar en la carretera Monterrey-Laredo tomó una fotografía suya antes de irse. Esa es la última vez que fue vista.