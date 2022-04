“Me quieren capturar por tener las letras MS tatuadas”: expandilleros en la ‘guerra’ de Bukele

El Congreso de El Salvador aprobó, el martes 19 de abril, una ley para agilizar la construcción de nuevas prisiones, en momentos en que el Gobierno mantiene una ofensiva contra las pandillas y ha detenido a 13.573 de sus presuntos integrantes en menos de un mes. Una circunstancia en la cual han surgido diversas denuncias.

A fines de marzo, el Parlamento aprobó un régimen de excepción que tiene a policías y militares a la caza de presuntos pandilleros.

A esas agrupaciones se les atribuye el asesinato de 87 personas entre el 25 y 27 de marzo, lo que motivó la ofensiva liderada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.

Las detenciones no tienen precedentes en los últimos 30 años en este país centroamericano asediado por la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, entre otras, que suman 70.000 miembros en El Salvador, de los cuales casi 30.000 estarían tras las rejas, luego de las recientes capturas.

‘Smiley’, sobrenombre para proteger su identidad, le contó a la agencia británica BBC su situación. A pesar de que dejó de ser miembro activo de la MS-13 hace 11 años, vive atemorizado por una sola razón: los tatuajes pandilleriles que siguen en su piel.

Hasta hace tres semanas vendía helados en la calle, pero ahora ya no sale a trabajar. “Estoy encerrado, no sé ni cómo hacer a veces. Yo no tengo por qué andar así, si yo no debo nada”, afirmó.

Tiene documento oficial, licencia, “todo en regla” y sostiene que no vive de la pandilla, sino de su trabajo. “Solo por tener las letras (M y S tatuadas)”, dijo que tiene temor a ser privado de libertad.

Un caso parecido es el de Darwin Cecilio Martínez Hernández, detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) el pasado 30 de marzo, cuando apareció arrodillado en videos y fotografías a través de cuentas oficiales del Gobierno.

“Solo por los tatuajes”, declaró la esposa de Martínez. Agentes le preguntaron si tenía señales alusivos a pandillas en su piel; tras responder que sí, terminó aprehendido.

Mostró constancia de que “no registra antecedentes policiales vigentes ni procesos pendientes” y les enseñó una carta de la empresa Skycom en la que se demuestra que trabaja como teleoperador, pero no fue suficiente.

La ofensiva desplegada por Bukele no solo debe enfrentar al crimen organizado sino también a las críticas del Gobierno estadounidense del demócrata Joe Biden. El lunes, Bukele aseguró que la administración de Donald Trump en Estados Unidos (2017-2021) sí le apoyó en su lucha contra las pandillas, a diferencia de la de Biden.

