Adolescente de 14 años apuñala a otra de 15 en la puerta de un instituto

Una menor de 14 años fue detenida la tarde del lunes 18 de abril de 2022 en Torrent, municipio y ciudad española de la provincia de Valencia. Esto, tras formar parte de un altercado en el cual apuñaló con una navaja a otra adolescente, de 15 años. De momento, se desconocen las razones detrás de la pelea.

El incidente ocurrió poco antes de las siete de la noche del último lunes, en la entrada de un instituto ubicado en la calle Padre Méndez de la capital de Huerta Sur, en Torrent.

Según las involucradas y algunos testigos, la presunta agresora se acercó a la víctima entre gritos y reclamos respecto a un asunto personal que todavía no ha sido esclarecido y, luego de una acalorada discusión, se abalanzó sobre ella. Poco después de iniciado el ataque, la apuñaló en dos ocasiones de manera consecutiva con una navaja que llevaba consigo.

La víctima tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios y, por suerte, sus heridas no fueron de gravedad, por lo que solo le colocaron algunos puntos de sutura.

La menor apuñalada no ha presentado ningún tipo de complicación médica debido a sus lesiones, las cuales fueron hechas en su costado y hombro izquierdo. Pese a las evidencias que existen sobre el incidente, la adolescente que presuntamente agredió a la otra tuvo que ser entregada a sus padres por orden de la Fiscalía de Menores, ellos, debido a que no puede ser enjuiciada por esta agresión, al no contar con la edad mínima de 15 años.