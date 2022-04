Brasil: mujer afirma que hombres se sienten intimidados por la complexión de sus piernas

Anne Lima contó que siente que los hombres se alejan de ella porque tienen las piernas más delgadas que ella. La disciplinada mujer que asiste la mayoría de días al gimnasio confesó que su vida sexual se ha visto afectada por ello.

“El tamaño de mis piernas ya ha hecho que algunos hombres no consigan una erección en el dormitorio”, contó al medio inglés Jam Press, el último jueves.

Habló también de las continuas comparaciones que los hombres hacen de sus piernas y las del jugador portugués del Manchester United Cristiano Ronaldo. “Se sorprenden mucho porque la mayoría de las veces mis piernas son más grandes que las suyas”, comentó.

Lima señala que ha trabajado en su físico durante más de 13 años, y la complexión de sus piernas son el resultado de su arduo entrenamiento en el gimnasio. Su figura la ha llevado a representar a Río de Janeiro en el concurso Miss Bumbum 2021.

Anne Lima en traje de baño. Foto: Jam Press/ CO Press Office

“No me importan los comentarios. Los recibo todo el tiempo. Me lo hacen en el gimnasio e incluso me paran por la calle. Una vez un desconocido me pidió que me frotara las piernas. Fue bastante raro”, contó.

A pesar de que en el aspecto sexual no se haya desenvuelto como quería, la físicoculturista admite que el cambio que hizo con su cuerpo es una muestra de amor hacía sí misma. Ella dice estar orgullosa de sus piernas “grandes y fuertes”.

“Cuando me miro en el espejo, veo un árbol grande y fuerte”, asegura la mujer brasileña.