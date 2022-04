Va al dentista para recibir tratamiento y termina con una pieza de taladro en el pulmón

Un hombre de 60 años realizó una visita de rutina al dentista en el estado de Illinois (Estados Unidos). Sin embargo, terminó en un hospital tras haber inhalado la fresa del taladro de su odontólogo.

En diálogo con la cadena WISN-TV, Tom Jozsi contó que estaba en el dentista para que le empastaran un diente. No obstante, durante la intervención, el especialista le dijo que se había tragado un utensilio.

“En realidad, ni siquiera sentí que bajara. Lo único que sentí era algo de tos. Cuando me hicieron el escáner, se dieron cuenta de todo: ‘No te lo tragaste. Lo inhalaste’”, declaró. Los médicos creen que Jozsi inhaló justo antes de toser, lo que hizo que el trozo de 2,5 centímetros (1 pulgada) llegara a su pulmón.

El doctor Abdul Alraiyes, del Aurora Medical Center-Kenosha de Wisconsin, señaló que el pedazo había llegado tan profundo que no se podía alcanzar con los endoscopios normales. El hombre indicó que le dijeron que, de no poderlo extraer, tendrían que extirparle parte del pulmón, informó Associated Press.

Alraiyes y su equipo médico tomaron la decisión de probar un dispositivo más novedoso para extraer el objeto , diseñado específicamente para la detección temprana del cáncer.

La grabación de la exploración muestra que el equipo de salud fue capaz de navegar por las estrechas vías respiratorias, alcanzar la pieza del taladro y sacarla sin lastimar a Jozsi.

“Nunca fui tan feliz como cuando abrí los ojos y lo vi con una sonrisa bajo esa máscara agitando un pequeño recipiente de plástico con la herramienta”, expresó el paciente.

Joszi relató que ahora guarda la fresa en una estantería de su vivienda. Por otra parte, el doctor expuso que sus colegas de Michigan y Ohio han informado de casos parecidos.

