Embajada de Perú en EE. UU. se pronuncia tras tiroteo en residencia del embajador peruano

La residencia del embajador de Perú en Washington fue escenario de un enfrentamiento en el que “un intruso” fue baleado por agentes del servicio secreto de Estados Unidos, la mañana de este miércoles 20 de abril.

El embajador de Perú, Oswaldo de Rivero, y su familia se encontraban en la residencia en el momento del incidente y no sostuvieron heridas, según la policía.

La embajada de Perú en EE. UU. “lamenta informar que el día de hoy, en horas de la “madrugada, una persona ingresó a la Residencia Oficial sin autorización, causando daños materiales a la propiedad. Dicha persona fue abatida por el Servicio Secreto”, escribió la entidad en su cuenta de Twitter.

“El Embajador, su familia, el personal de la Residencia y los agentes del servicio secreto se encuentran a salvo, y el hecho está siendo investigado por las autoridades competentes” , añadió.

Según el relato de las autoridades, oficiales del Servicio Secreto respondieron poco antes de las 8 a.m. a la vivienda diplomática ubicada en 3000 Garrison St. NW, en el vecindario de Forest Hills / Chevy Chase, tras recibir un reporte de una persona que intentaba ingresar al inmueble.

Los oficiales hallaron a un individuo en la parte trasera de la residencia, quien había roto varias ventanas, según la policía. Los uniformados se acercaron al hombre, quien cargaba un poste de metal, y sacaron sus pistolas eléctricas, precisó en una conferencia de prensa Robert Contee Jr., el jefe de la Policía Metropolitana, reporta Telemundo.

Los tásers no funcionaron, y tras un enfrentamiento, los agentes sacaron sus armas de servicio y las accionaron contra el hombre, quien murió en el lugar . No se reportaron uniformados lesionados.

Officer involved shooting - following a confrontation, uniformed division officers shot a reported intruder at a residence in the 3000 block of Garrison St NW shortly before 0800. Public information officers en route to the scene. No injuries reported to officers. pic.twitter.com/DF3iwz9j7x