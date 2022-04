Padre luchó para que su hija lleve su apellido, pero lo logró cuando la niña apareció muerta

En noviembre de 2021, las autoridades de La Rioja, al noroeste de Argentina, encontraron el cuerpo sin vida de una niña de cuatro años, al lado de donde vivía. La madre de la menor, Jimena Córdoba, y el pastor evangélico Andrés Bustamante, pareja de la progenitora, fueron detenidos por el presunto feminicidio de la menor.

El padre de la pequeña, Kevin Rodríguez, denuncia públicamente que, por mucho tiempo, luchó para poder ver a la menor y recién se le reconoció su apellido después de que la infante murió.

“Desde marzo (2021) yo no la veía. La madre no me decía dónde estaba, me bloqueaba y me desbloqueaba del celular. A la nena la tenía amenazada porque no me decía nada de lo que le pasaba. Yo sé por los vecinos que la dejaba sola. Ella tiene problemas con las drogas”, relató el progenitor de 23 años al medio Crónica.

En tanto, la plataforma informativa Vía País informa que, cuando la pequeña nació —mientras el padre trabajaba—, la madre fue a hacer los papeles de identidad sin incluir el apellido paterno.

“Yo hacía todas las denuncias, pero no me daban importancia porque no tenía mi apellido. Ella vivió conmigo y mis padres en Chilecito. A los cuatro meses de la nena, se la llevó a La Rioja. Cuando vi su documento, supe que no tenía mi apellido. Fui al Registro Civil y me decían que la madre tenía que ir a firmar, pero ella nunca iba”, describió Rodríguez.

Tras la muerte y la autopsia de la pequeña, se le hizo el análisis de ADN y recién en ese momento, enero de 2022, se lo otorgó el apellido paterno.

El abogado de la familia paterna contó que podrían haber incinerado el cuerpo para ocultar pruebas de maltrato físico en el cuerpo de la niña.

Una fuente de la investigación indicó a la agencia Telam que la hipótesis judicial es que la madre “no estaría diciendo todo lo que sabe o habría participado del crimen”.

Andrés Bustamante es imputado por homicidio agravado por alevosía, por mediar violencia de género y criminis causa; mientras que Jimena Córdoba es imputada por homicidio agravado por el vínculo, por alevosía y criminis causa. Ambos continúan detenidos.

Rodríguez pide justicia para su hija: “Quiero que paguen por lo que le hicieron a mi bebé, también los funcionarios de la Justicia que no me escucharon, ni fueron a ver lo que pasaba”.

