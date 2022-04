Modelo de OnlyFans asegura que su arrendador duplicó su alquiler tras descubrir cómo se gana la vida

Una modelo de 29 años contó que su arrendador duplicó su alquiler luego de descubrir que ella se dedica a crear contenido para adultos en OnlyFans. El episodio causó asombro en la mujer, ya que, según relató, es un trabajo legal, paga impuestos y ha registrado una pequeña empresa.

Se trata de Romi Chase, quien se sorprendió cuando su antiguo arrendador le hizo una visita sorpresa después de haber estado viviendo en su casa de cuatro habitaciones durante casi un año, según recogió el portal Wales Online.

Con el pretexto de que se trataba de una inspección rutinaria del inmueble, Romi expresó que la confrontaron por su trabajo en la industria para adultos. Unas semanas después, la influencer recibió una carta en la que le informaron que su renta mensual subía de 2.300 a 4.800 dólares.

Romi, quien ganó 1 millón de dólares en su primer año en OnlyFans , manifestó: “Me dijo que encontró mi Instagram, revisó todos mis enlaces y mi OnlyFans. Estaba asombrado, completamente desconcertado y puesto en el lugar por decir lo menos”.

“Definitivamente, me dio la impresión de que no tomaba con amabilidad ni aprobaba cómo me ganaba la vida 100% legalmente. Tenía una actitud, podía sentir que me juzgaba y menospreciaba, pero lo atribuí a que era de una generación diferente con un conjunto diferente de valores”, agregó la mujer.

Cuando la modelo polaca lo llamó para preguntarle por qué no le había informado sobre el incremento de la renta durante la inspección, él no le dio una explicación, según versión de ella. A pesar de poder pagar el nuevo precio, Romi decidió renunciar a su depósito de seguridad y mudarse del departamento, ya que se sentía juzgada.

“Estoy orgullosa de lo que hago, no estaba escondiendo nada. ¡No puedo evitar preguntarme si mi arrendador, en su investigación, se convirtió en cliente de OnlyFans y disfrutó de mi trabajo!”, expresó.

Además, ella sentía que a su arrendador no le gustaba lo que estaba haciendo, pero agregó: “Es un trabajo legal, estoy pagando impuestos, me he registrado como una pequeña empresa. No iba a perder el tiempo tratando de explicarme. No tenía nada que explicar”.

La exprofesora de escuela de primaria Romi dejó su hogar en Polonia en 2017 en busca de empezar una vida en Estados Unidos. Comenzó en Nueva Orleans, pero luego se mudó a Alabama y, finalmente, a Orlando, Florida, al año siguiente.

La modelo aseveró que decidió irse. Se mudó a Las Vegas, Nevada, ya que había escuchado que otros artistas de su industria vivían allí, y es mucho más feliz y paga un alquiler razonable.

“Compré una casa mucho mejor ahora en Las Vegas; es una casa de cinco camas, cinco baños con una piscina privada. Es la casa de mis sueños y salí ganando”, explicó.