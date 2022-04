Las niñas y mujeres son las más afectadas en la guerra entre Ucrania y Rusia

Las niñas y mujeres están viviendo su propia guerra en Ucrania, puesto que muchas de ellas son víctimas de violencia sexual por parte de soldados rusos, de acuerdo a la información brindada por las autoridades ucranianas y de la ONU.

La defensora del Pueblo de Ucrania, Lyudmyla Denisova, señaló a la BBC que han documentado varios de estos casos desde que se inició la invasión rusa hasta el momento. “Alrededor de 25 niñas y mujeres de 14 a 24 años fueron víctimas de violación sistemática durante la ocupación en el sótano de una casa en Bucha. Nueve de ellas están embarazadas”, afirmó.

No obstante, aún no ha sido posible determinar una cifra real de víctimas. “Las mujeres tienen miedo de hablar de abuso sexual, por lo que no se puede determinar el número exacto de delitos”, añadió Denisova.

A través de su cuenta de Facebook, la funcionaria también ha descrito casos a los que ha tenido acceso. “Una chica de 14 años fue violada por 5 hombres en Bucha. Ella está embarazada ahora. Un niño de 11 años fue violado delante de su madre. Ella estaba atada a una silla para verlo, también en Bucha. Una mujer de 20 años, violada por tres ocupantes de todas las formas posibles a la vez. En Irpen”, relató.

Agencias de Naciones Unidas también han denunciado estos hechos y ya hablan de un “creciente número de informes de violencia sexual” en Ucrania. El director de Programas de Emergencia de Unicef, Manuel Fontaine, expresó especial preocupación por los menores que han tenido que salir de zonas de combates sin sus familias y que se enfrentan a un alto riesgo de “violencia, abuso, explotación o a ser víctima de tráfico”, de acuerdo a declaraciones a la agencia EFE.

“Las mujeres se enfrentan a riesgos similares. Estamos extremadamente preocupados por el creciente número de informes de violencia sexual y otras formas de violencia de género”, agregó.

Al respecto, la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous, ha dicho que se están recibiendo cada vez más denuncias de violaciones y otros abusos. “La combinación de desplazamientos masivos con una gran presencia de reclutas y mercenarios, y la brutalidad mostrada contra los civiles ucranianos, ha hecho saltar todas las alarmas”, indicó Bahous.