Fingió un secuestro para escaparse con su exnovio y ahora deberá pagar millonaria multa

Sherri Papini, de 39 años y natural de Estados Unidos, estuvo perdida durante 22 días en 2016. La mujer fue hallada deambulando en un estacionamiento. Su búsqueda, para las autoridades, costó cientos de miles de dólares. Sin embargo, la historia que ella presentó generó muchas dudas entre los detectives.

Dijo que había estado secuestrada y encadenada en una cama por dos raptoras, pero, luego de varias investigaciones, Papini confesó que inventó su secuestro y ahora tendrá que pagar una alta suma de dinero como multa, reportaron durante los últimos días los medios locales.

“En última instancia, la investigación reveló que no hubo secuestro y que el tiempo y los recursos que podrían haberse utilizado para investigar el crimen real, proteger a la comunidad y proporcionar recursos a las víctimas se desperdiciaron en función de la conducta del acusado” afirmó el fiscal federal Phillip A. Talbert en un comunicado difundido por CNN.

Sherri manifestó que su secuestro fue un engaño y “se declaró culpable de mentir a un agente del FBI, también del cargo de fraude postal”, así lo dio a conocer su abogado William Portanova.

“¿Fuiste secuestrada?”, le preguntó el juez a cargo. “No, su señoría”, respondió ella. “¿Mentiste a los agentes del Gobierno cuando dijiste que te habían secuestrado?”. “Sí, su señoría”, aceptó la mujer, en palabras que recoge el medio Univisión.

“Estoy profundamente avergonzada de mí misma por mi comportamiento y siento mucho el dolor que he causado a mi familia, a mis amigos, a todas las buenas personas que sufrieron innecesariamente por mi historia y a los que trabajaron tan duro para tratar de ayudarme. (...) Trabajaré el resto de mi vida para enmendar lo que he hecho”, expresó Papini en un comunicado.

La mujer pagará más de US$ 300.000 en restitución a agencias locales, estatales y federales, según el acuerdo de culpabilidad. En tanto, aún no se ha programado una fecha en la corte para que Papini se declare culpable, pero Portanova le dijo a Associated Press que probablemente lo hará la próxima semana. Al respecto, los fiscales han indicado que recomendarían sentencias reducidas.

