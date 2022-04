Argentina: mujer cae a las vías de un tren en movimiento y la rescatan con vida

En Argentina, una joven se salvó de la muerte luego de caer a las vías del tren en el momento en que el transporte llegaba a la estación. Un video publicado por la empresa de ferrocarriles muestra el preciso instante cuando sucedió el incidente. La mujer se desvaneció.

La Nación señaló que el hecho sucedió el pasado 29 de marzo en la estación Independencia, en Buenos Aires, cuando el Ferrocarril Belgrano Sur se disponía a recoger a los pasajeros.

En las imágenes, alrededor de las 2.30 p. m., se ve que una mujer vestida de blanco empezó a marearse y perdió la estabilidad cuando el tren se encontraba todavía en movimiento.

Cayó entre los vagones antes de que el transporte parara. Tras ello, pasajeros se asustaron y llamaron al Comando Trenes Seguros para que detuviera el tren de inmediato.

Minutos después, el ferrocarril pudo parar y así pudieron rescatar a la joven, a la cual consideraron muerta. Sin embargo, un hombre solicitó ayuda a la seguridad de la estación. El personal médico y la Policía la reanimaron, pues estaba en estado de shock.

PUEDES VER: La inflación se dispara en Argentina y crece el malestar social

Tras mantenerla consciente, fue llevada al hospital Alberto Balestrini. De acuerdo al medio, la joven presentó politraumatismos y pérdida de conocimiento.

Durante una entrevista con A24, Candela, la mujer, contó que se le bajó la presión y perdió el conocimiento.

“La realidad de lo que pasó no se sabe. Se me bajó la presión y me desmayé. La verdad es que es algo increíble estar hablando con ustedes”, dijo en una entrevista.

“Estaba sentada esperando el tren, estaba lo más bien. Estaba yendo desde la estación Independencia hasta Laferrere. Lo que yo recuerdo es estar esperando el tren, y cuando el tren se acerca, empiezo a caminar. Y después ya no recuerdo cuando choqué con el tren porque estaba desmayada”, señaló.

Tras unos días de recuperación en el hospital, la mujer fue dada de alta.