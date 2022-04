Zelensky advierte al mundo que se prepare ante un eventual ataque nuclear que ordene Putin

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió que el mundo debería “prepararse” ante el uso de armas nucleares en la invasión de Ucrania ordenada por el mandatario ruso, Vladimir Putin

Además, instó a que los refugios antiaéreos y la medicina antirradiación estén preparados para la calamidad potencial.

En una entrevista con CNN que se transmitió este domingo17 de abril, Zelensky habló sobre Putin y su eventual despliegue de armas tácticas químicas o nucleares para promover sus objetivos militares en Ucrania.

PUEDES VER: Rusia insta a los ucranianos a rendirse en Mariúpol a partir de este domingo 17 de abril

“No solo yo, todo el mundo, todos los países tienen que estar preocupados porque puede no ser información real, pero puede ser verdad” , dijo Zelensky al presentador Jake Tapper en una entrevista desde su oficina presidencial en Kiev.

“Deberíamos pensar en no tener miedo. No tener miedo, pero hay que estar preparados. Pero esa no es una pregunta para Ucrania, no solo para Ucrania, sino para todo el mundo, creo”, señaló.

En días pasados, Zelenski había advertido sobre la posibilidad real de un ataque nuclear. “No deberíamos esperar el momento en que Rusia decida usar armas nucleares (…) Debemos prepararnos para eso”, enfatizó el líder ucraniano.

“Se necesitarían medicamentos antirradiación y refugios antiaéreos”, señaló y advirtió que Rusia “puede usar cualquier arma, estoy convencido de ello”.

El Ejército ruso ha experimentado una serie de contratiempos, entre ellos tener que retirarse del área alrededor de Kiev y sus suburbios debido a los feroces combates de las fuerzas ucranianas.

PUEDES VER: Rusia multará o detendrá a quienes comparen a la Unión Soviética con la Alemania nazi

Tras la retirada, Rusia perdió su barco naval más poderoso, el crucero de misiles guiados Moskva, que se hundió la semana pasada en el Mar Negro después de ser alcanzado por un ataque con misiles ucranianos.

El director de la CIA, William Burns, comunicó la semana pasada que un Putin desesperado, al ver que sus fuerzas sufren grandes pérdidas a manos de los ucranianos, podría recurrir al uso de armas nucleares.

“Dada la desesperación potencial del presidente Putin y el liderazgo ruso, dados los reveses que han enfrentado hasta ahora, militarmente, ninguno de nosotros puede tomar a la ligera la amenaza que representa un recurso potencial a las armas nucleares tácticas o las armas nucleares de bajo rendimiento“, expresó Burns durante un discurso en la Universidad Tecnológica de Georgia.

Las fuerzas rusas que se retiraron de Kiev se han reagrupado desde entonces y se están preparando para un ataque a gran escala en la región de Donbás, este de Ucrania, donde las milicias respaldadas por Rusia han estado apoyando a los grupos separatistas desde la invasión de Crimea en 2014.

Zelensky, además, prometió que sus fuerzas no se rendirán. “Es por eso que es muy importante para nosotros no permitirles, mantenernos firmes, porque esta batalla puede influir en el curso de toda la guerra”, comentó.