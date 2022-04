Victoria Vorontsova: “Hay una idolatría ciega a Occidente”

Por Manuel Alejandro Navarro.

A inicios de abril Movistar TV retiró el canal ruso Russia Today (RT) en español, acto al que varios periodistas tildaron de censura o de atentado contra la libertad de prensa y expresión. Ante ello, contacté con el mismo RT, y fue la directora de este medio quien responde las siguientes preguntas ante la ola de restricciones en el mundo contra Rusia y el cierre de RT en Europa, Canadá, Reino Unido y otros países. RT ha sido finalista en 11 ocasiones de los premios Emmy y fue el canal de noticias en español más visto en YouTube de la historia, hasta su censura global por parte de la citada plataforma.

Desde el 3 de abril la empresa española dueña de Movistar TV dejó de retransmitir RT en Perú. ¿Cuál es su opinión?

Creo que esto es un acto de censura. La cadena peruana, por alguna razón, sigue las órdenes de una empresa que está al otro lado del océano, sin tener en cuenta en lo más mínimo los intereses de sus espectadores. Recibimos más de un centenar de cartas al día en las que se nos pregunta por qué han cortado nuestra señal en Perú. Les invito a seguir nuestras emisiones en la página web (actualidad.rt.com). Las restricciones a la libertad de expresión aún no se han extendido a ella.

Tengo información de que varios medios peruanos han rechazado emitir comunicados de la embajada de la Federación de Rusia. Al respecto, ¿consideran que se trata de rusofobia?

No se trata solo de rusofobia, sino también de una idolatría ciega a Occidente. Las órdenes de Estados Unidos (EE. UU.) y la Unión Europea (UE) simplemente se acatan sin pensar. Hacen todo lo que se les manda. Me gustaría que los medios de comunicación sacaran sus propias conclusiones basándose en los hechos. Como ha quedado demostrado en las últimas semanas, lo mismo puede ocurrirle a cualquier medio de comunicación cuya política no sea del agrado de EE. UU.: desde el corte de la emisión hasta la eliminación de los perfiles en las redes sociales. Sin verificación de los hechos, discusión, ni notificación previa, simplemente pulsando un botón.

¿Cómo se han visto afectados los periodistas de RT por las sanciones económicas emitidas contra Rusia?

RT se ha visto sometida a una inmensa presión como parte de un esfuerzo concertado para sofocar las voces alternativas en las noticias. Hemos tenido que enfrentar circunstancias operativas que han forzado a nuestras corresponsalías en EEUU y Europa a cesar la mayor parte de su trabajo, sin haber cometido falta alguna. Sin embargo, seguimos trabajando duro para encontrar la forma de que todos nuestros empleados, que durante muchos años han producido contenidos informativos y de programación galardonados por su calidad, puedan permanecer en la familia de RT. Los periodistas de RT en Español siguen trabajando como siempre. Todos los programas se emiten como de costumbre.

¿Qué opinión tienen sobre las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que llamó “maquinaria mediática del Kremlin” a RT, al igual que otros líderes europeos que se han manifestado contra el canal?

La fachada de la prensa libre en Europa se ha derrumbado finalmente, lo cual deja los principios fundamentales de Europa hechos añicos y por los suelos. La regulación de los medios de comunicación debe estar completamente separada de la geopolítica y dirigida por organismos independientes y reguladores expertos que garanticen la protección de la diversidad de las fuentes de noticias e información. Actualmente, los políticos de la Unión Europea han demostrado su voluntad de deslegitimar a los reguladores independientes. Lo que hemos presenciado en los últimos dos meses, ya sean los comentarios de la presidenta de la Comisión Europea o del primer ministro Boris Johnson, es que ninguno de ellos ha presentado la menor prueba de que la información que ha ofrecido y ofrece RT no sea cierta. En cambio, dicen que lo que RT aporta a su audiencia no está permitido en su entorno mediático supuestamente libre. Cuando se trata de la voz rusa o siquiera de una perspectiva distinta, sencillamente no se permite su existencia. El poder establecido en Occidente parece estar aterrorizado por la mera presencia de cualquier voz exterior, porque teme perder a la audiencia que mantiene cautiva históricamente, en caso de que esa audiencia encontrara una perspectiva distinta. Sin embargo, de lo que no se dan cuenta es que su propia cámara de eco es la que siembra la desconfianza pública que tanto han lamentado.

¿Qué medidas estratégicas tomarán después del aluvión de censuras en Europa, Norteamérica y en otros países de Latinoamérica?

Seguiremos ofreciendo nuestros contenidos a los millones de telespectadores y lectores de todo el mundo que los deseen, a través de las plataformas de que disponemos.

PUEDES VER: Rusia multará o detendrá a quienes comparen a la Unión Soviética con la Alemania nazi

Algunos medios y analistas aseguran que RT es propaganda rusa. ¿Cómo responden a ello?