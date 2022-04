¿Quién es Joshua Broome, el ex actor porno que ahora es pastor?

Joshua Broome (40) siempre quiso ser un actor de Hollywood. Motivado por sus esperanzas, se mudó de su natal Charlotte a Carolina del Norte. Tenía entonces 23 años y comenzó a laborar de mesero. Conoció a personas que, con el argumento de comenzar en la industria del cine norteamericano, lo convencieron de grabar su primera escena pornográfica.

Un joven Broome sería parte de escenas para adultos durante seis años. Llegó a tener ahorros de un millón de dólares y hasta fue reconocido como mejor intérprete del 2012 en los premios XBIX.

“Viajé a todos los lugares a los que quería ir. Tuve todo el sexo que podría haber imaginado. Pero una vez que lo tuve todo, mi vida se vino abajo, porque amplificó la tristeza y el vacío que siempre sentí por dentro”, contó Broome al The New York Post.

PUEDES VER: Actriz porno Raven Alexis fallece a los 35 años a causa de la enfermedad de Crohn

Historia de la renuncia

Un día Broome fue al banco y tuvo un choque emocional. El recepcionista lo llamó por su nombre original y no por el artístico, Rocco Reed. Estaba en el apogeo de su carrera pornográfica. En varias entrevistas ha indicado que este hecho lo motivó a buscar su identidad. Fue entonces que renunció a ser actor y volvió a casa de sus padres.

Broome se convirtió en entrenador personal en un gimnasio y así conoció a su esposa Hope. “A través de su amabilidad y de no rechazarme, cultivó mi curiosidad. El fin de semana siguiente fuimos juntos a la iglesia”, indicó Broome, refiriéndose a la iglesia cristiana Bautista Good News.

Fue en el centro religioso donde se interesó por la religión y decidió estudiar teología. Años después, en 2016 le propuso matrimonio a Hope. “Construí una vida de la que puedo estar orgulloso, y cuando apoyo la cabeza en la almohada por la noche, no me avergüenzo ni me siento culpable. Puedes permitir que tu pasado te posea o puedes tomar el control y ser dueño de tu pasado”.