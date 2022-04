Modelo de OnlyFans siguió trabajando desde hospital tras cirugía cerebral

Ruby May, una modelo australiana de OnlyFans, se sometió a una compleja cirugía cerebral, el último 4 de marzo de 2022. Sin embargo, manifiesta que, durante su estado de recuperación, siguió trabajando para el sitio de contenido para adultos, desde la clínica donde estuvo internada.

“Nunca me atrevo a dejar de trabajar. Me desnudé en la cama con mi bata de hospital el día después de la cirugía”, contó la joven de 25 años a Jam Press.

May, hace algún tiempo, fue diagnosticada con malformación de Chiari —una rara afección que perjudica al cráneo y a la columna vertebral— luego de padecer de mareos y frecuentes dolores de cabeza.

Sus médicos le aconsejaron que, si no se sometía a una cirugía, quedaría paralizada. Ruby explicó que sus fans estaban “principalmente preocupados” por su bienestar.

El 8 de marzo, Ruby usó sus redes sociales para comunicar a sus seguidores que todo salió bien en la operación, además, agradeció su apoyo.

“Gracias por todos los buenos deseos y visitas. Muy agradecida por los amigos, agradecida por la atención médica, estoy agradecida por la señora de 83 años, quien me mantuvo entretenida haciendo ejercicio cuando se suponía que debía estar en cama”, señaló.

Su contenido en OnlyFans le ayudó a pagar su cirugía

Según detalló, la operación le costó cerca de 15.000 dólares en una clínica de su localidad.

En este contexto, la modelo manifestó que sus ganancias en OnlyFans le sirvieron para poder pagar la cirugía.

Su trabajo en OnlyFans le sirvió para pagar la costosa operación. Foto: Instagram/Ruby May

Tras varias semanas de su operación, la joven ha retomado totalmente sus responsabilidades.

“¡Escuché a mi cuerpo, me preocupé por mis amigos, salí a caminar y sobreviví a una maldita cirugía cerebral! A veces, los grandes objetivos pueden ser motivadores, pero a veces solo tienes que mirar hacia atrás y ver lo que has hecho en lugar de lo que no hiciste. (Hay que) estar bien y orgulloso de eso”, manifestó recientemente May.