Mujer gana miles de dólares con fotos en las que resalta su vello corporal en OnlyFans

Candace Cynthia, residente en New Brunswick, al extremo sureste de Canadá , decidió dejar de afeitarse, en 2018, luego de que le diagnosticaran una afección que la hace sentir extremadamente cansada y con sueño. Y, actualmente, gana miles de dólares vendiendo fotos de sus vello corporal en OnlyFans.

A la mujer de 32 años, hace cuatro años, le diagnosticaron narcolepsia, un trastorno crónico del sueño que se caracteriza por una somnolencia extrema durante el día y ataques repentinos de sueño.

“Cuando me diagnosticaron narcolepsia tuve que descubrir qué funciona para mí y decidir dónde poner mi energía. (...) A menudo estoy cansada y fatigada, por lo que afeitarme todo el cuerpo desperdicia demasiada energía”, le explica a The Mirror.

Candace narra que, durante las primeras semanas, se sentía nerviosa por salir en público con piernas y axilas sin depilar o rasurar.

Sin embargo, con el pasar del tiempo, empezó a sentirse tranquila y satisfecha con sus vellos e, incluso, pasaron a ser parte de su principal fuente económica de ingresos.

"Ahora estoy 100 por ciento cómoda en mi propia piel", confiesa Candace. Foto: Candace Cynthia

“Algunos hombres se desaniman por el cabello, ya que no están abiertos a él, pero he encontrado que algunos se sienten atraídos, apreciados y aceptados”, señala.

“Vender fotos de mis piernas peludas, axilas y línea del bikini es ahora mi principal fuente de ingresos”, agrega Candace.

La ciudadana canadiense, quien por ahora descarta volver a afeitarse, revela que gana cerca de 15.000 dólares anuales.

Los ingresos adicionales y la energía extra no son las únicas ventajas de un cuerpo peludo para Candace, sino también el amor propio.

“A medida que ha pasado el tiempo, mi confianza ha crecido y me he enamorado de mí misma. Ahora estoy 100 por ciento cómoda en mi propia piel”, expresa.

Cynthia no espera que todo el mundo deje de afeitarse, ya que considera que es una elección personal, entre tantas opciones, pero resalta que siempre debe primar el respeto.

“Solo aconsejo a los demás que sean respetuosos con las personas que toman decisiones diferentes. Afortunadamente, no he tenido ninguna reacción negativa. (...) He notado que las personas se sorprenden cuando me ven, pero está bien tener curiosidad”, concluye.