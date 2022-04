“Es difícil conseguir comida”: mexicano relata cómo es vivir en la confinada Shanghái

Shanghái, la capital económica de China, enfrenta su mayor brote de COVID-19 desde el comienzo de la pandemia y “el tema de la comida ha sido uno de los más delicados acá, sobre todo, porque toda la ciudad está encerrada”, señala a El Universal Carlos Guzmán, un mexicano que reside en el país asiático desde hace seis años.

“Es muy difícil conseguir comida; obviamente la demanda es muy alta, porque la población es muy densa aquí. Conseguir agua ha sido complicado. En mi experiencia, me tardé casi una semana en conseguirla. La hervía en mi casa”, narra Guzmán, quien trabaja en “algunas cosas con cuestiones globales”.

El mexicano Carlos Guzmán lleva tres semanas encerrado en su departamento en Shanghái. Foto: El Universal

“Ya no hay ningún servicio de delivery. Esta semana ya se pusieron un poco más, pero la cadena de suministros está totalmente bloqueada, los restaurantes no tienen muchos insumos. Obviamente no tienen los permisos ahorita para poder repartir. Para hacerlo tienen (…) que estar bajo muchos chequeos, muchas pruebas”, añade.

El latino detalla que “lo que está haciendo el Gobierno es mandar cajas de vegetales a la semana y lo demás es que la gente busca” los insumos.

“Algunos supermercados tienen los permisos; algunas tiendas pueden distribuir ciertas cosas, pero como todo el mundo está buscando en las aplicaciones se acaban muy rápido o depende también de tu zona. Shanghái es muy grande, en mi área me ha costado muchísimo conseguir algo. Me la he pasado comiendo puros vegetales por dos semanas. Ha sido un poco complicado el sentido de la comida para todos, para todos los niveles”.

Personas que usan equipo de seguridad transfieren alimentos y artículos de primera necesidad para los residentes en Shanghái durante el cierre por coronavirus. Foto: AFP

El inicio del estricto confinamiento

A principios de marzo comenzaron las restricciones, pero “no para todos. Solo donde se empezaron a detectar casos cerraban el departamento, la torre; en este caso eran pocos y se hablaba de pocos contagios”, cuenta.

El Ministerio de Salud informó el último viernes de 24.000 nuevos casos positivos en China, de los cuales 23.000 son de Shanghái. Son cifras muy elevadas para el país asiático que aplica una muy estricta estrategia contra la COVID-19.

“Hace como tres semanas, cuatro, comenzaron a decir que se tenían que cerrar fraccionamientos enteros; cerraron comercios enteros, zonas o distritos completos, esto es que no puedes salir de tu fraccionamiento, no puedes salir de tu departamento”, menciona Guzmán.

Encerrado tres semanas

El mexicano lleva tres semanas encerrado en su departamento, ubicado en el lado este de Shanghái.

“Todos los comercios, todo absolutamente, a excepción de —me imagino yo— hospitales y cuestiones de emergencia, se cerró. Esto significa que nadie podía salir de su departamento sin ninguna excepción. Luego esto tenía una posible duración de cinco días; y después el lado oeste de la ciudad se iba a cerrar por cinco días al 100%”.

Guzmán declaró que la explicación oficial que ha dado el Gobierno sobre el confinamiento es el “brote de ómicron, y como esta variante es mucho más fácil de contagiarse y hay más casos asintomáticos es mucho más difícil controlarla. China tiene cerradas las fronteras y con controles muy fuertes desde marzo de 2020 y hasta ahorita, antes de este brote, la vida era normal al 90%”.

Si das positivo, agrega, “el protocolo es que te tienen que llevar a cuarentena centralizada. Esto también es un tema que ha sido muy controversial porque las condiciones no son las más favorables o las más salubres”.