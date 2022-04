Tiene 32 implantes, imanes y chip para pagar con la mano: “Duele tanto como cuando te pellizcan”

Países Bajos es uno de los países donde la ficción ya es una realidad. En el país europeo hay personas que no pagan con tarjeta bancaria, tampoco con su teléfono móvil, simplemente ponen su mano izquierda cerca de un lector de tarjetas sin contactos y listo.

Patrick Paumen, con 32 implantes en total, es una de esas personas y contó, el lunes 11 de abril, su historia a la cadena británica BBC. “¡Las reacciones que recibo de los cajeros no tienen precio!”, confesó.

Desde 2019 tiene un microchip de pago sin contacto debajo de la piel. “El procedimiento duele tanto como cuando alguien te pellizca la piel”, afirmó Paumen.

“Los implantes de chips contienen el mismo tipo de tecnología que la gente usa a diario”, declaró el hombre. “Desde llaveros para desbloquear puertas, tarjetas de transporte público como la Oyster o tarjetas bancarias con función de pago sin contacto”.

Paumen, un guardia de seguridad, mencionó que “solo cuando hay un acoplamiento magnético entre el lector y el transpondedor el implante puede ser leído”. Está muy enterado de todo. “La tecnología sigue evolucionando, así que sigo recolectando más”, dijo.

Una encuesta de 2021 realizada a más de 4.000 personas en el Reino Unido y la Unión Europea (UE) resumió que el 51% consideraba una opción implantarse este tipo de chips.

No obstante, el sondeo también reflejó “cuestiones como la invasividad y la seguridad (...) principales inquietudes” entre las personas entrevistadas.

A Paumen no le preocupa que pueda rastrearse su paradero. De hecho, tiene otros chips para abrir puertas e imanes incrustados. “ Mis implantes mejoran mi cuerpo. No me gustaría vivir sin ellos”, afirmó.

