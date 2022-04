Quién es Aleksandr Dvornikov, el “carnicero de Siria” acusado por EE. UU. de cometer crímenes contra civiles

Luego de admitir que ha sufrido “pérdidas significativas de tropas” en Ucrania, Rusia acaba de designar a un nuevo general para continuar con la guerra iniciada por el presidente Vladimir Putin. El Gobierno ucraniano sitúa las muertes rusas en casi 19.000.

Se trata de Aleksandr Dvornikov, un experimentado militar apodado el “carnicero de Siria” por su papel clave en la guerra de esa nación como líder de tropas acusadas de perpetrar abusos generalizados contra la población civil y de cometer crímenes de lesa humanidad.

Su nombramiento fue confirmado por un alto funcionario estadounidense bajo condición de anonimato. Hasta ahora, Rusia no contaba con un comandante de guerra central para todas sus fuerzas en Ucrania.

“Este general, en particular, tiene un historial que incluye brutalidad contra civiles en otros escenarios, en Siria, y podemos esperar más de lo mismo en este escenario”, sostuvo Jake Sullivan, el asesor de Seguridad Nacional del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

En una entrevista con la cadena televisiva CNN, Sullivan pronosticó que Dvornikov “será otro autor más de crímenes y brutalidad contra civiles ucranianos”.

La actual estrategia rusa en Ucrania

Desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero, es la primera vez que todas las fuerzas armadas están dirigidas por un solo comandante, señaló el Washington Post. Anteriormente, había un general para cada frente (norte, sur y este), destacó el Institute for the Study of War, un influyente blog de análisis militar estadounidense.

Esta reorganización debería permitir “resolver los problemas de comunicación entre las tropas, que han sido uno de los puntos débiles de la operación militar rusa en Ucrania”, señalaron los especialistas.

El haber elegido a Aleksandr Dvornikov para hacerse cargo de las operaciones sobre el terreno puede justificarse desde un punto de vista puramente geográfico, pues este general dirige el distrito sur del ejército ruso, en el que se encuentran Crimea y, sobre todo, el Dombás.

Precisamente, tras fracasar en la toma de la capital, Kiev, las tropas rusas se retiraron para centrarse en la nueva prioridad del Estado Mayor ruso: “asegurar” las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk en el Dombás, cuya independencia fue reconocida por Moscú tres días antes de la invasión a Ucrania.

Quién es Aleksandr Dvornikov

Dvornikov se unió al ejército en 1978, cuando aún era la Unión Soviética, y ha tenido una carrera destacada desde la década de los 80. Obtuvo un diploma en la Academia Militar Frunze en el año 1991, cuando la URSS se desmoronaba.

Luchó en Chechenia en la década del 2000 y en el 2015 fue designado por Putin a cargo de las tropas rusas en Siria para respaldar al Gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad, quien estaba por ser derrocado pero, gracias al apoyo ruso, pudo revertir la dirección de la guerra civil reprimiendo severamente a la contraparte.

La destrucción causada por la ofensiva comandada por Dvornikov en Siria no tiene precedentes, pues se centró en la destrucción de ciudades enteras con el uso de artillería, municiones racimo —prohibidas internacionalmente— y de bombas barril no guiadas; además, aplicó bombardeos aéreos constantes con el objetivo de destruir la infraestructura civil, incluyendo hospitales y refugios.

“Los rusos eran conocidos en Siria, básicamente, por ‘despoblar’ áreas. Eso es lo que le hicieron a Alepo”, dijo a CNN el exdirector de la CIA David Petraeus.

Tácticas de ‘tierra quemada’

La política de ‘tierra quemada’ o ‘arrasada’ es una técnica militar que consiste en destruir absolutamente todo lo que puede ser de utilidad para el enemigo al paso de una fuerza por el territorio, tanto si avanza como si se retira.

“Ya hemos visto tácticas militares de tierra quemada (en Ucrania); hemos visto atrocidades y crímenes de guerra, y ejecuciones masivas e imágenes terroríficas y chocantes de lugares como Bucha, y el ataque de misil en (la estación de tren de Kramatorsk”, afirmó Sullivan. “Así que creo que esto es una señal de que veremos más de eso”, añadió.

El 25 de marzo, el Ministerio de Defensa de Rusia señaló que 1.351 de sus soldados habían muerto en combate, pero Ucrania cifra las muertes rusas en casi 19.000.

Sin embargo, ninguna de las estimaciones sobre las pérdidas rusas se puede verificar de forma independiente. Según los analistas, Rusia puede estar minimizando su tasa de bajas, mientras que Ucrania podría estar inflándola para levantar la moral.

Por su parte, Occidente cree que entre 7.000 y 15.000 soldados rusos han muerto desde el inicio de la guerra.

Guerra en Siria

La guerra en Siria, que lleva ya más de una década, causó la muerte de más de 350.000 personas hasta el momento. En 2016, Putin le otorgó a Dvornikov la condecoración Héroe de la Federación de Rusia, el título honorífico más alto que se le puede dar a una persona en el país, por su trabajo en apoyo a Bashar al-Assad.