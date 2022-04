Tiroteo en Nueva York EN VIVO: alertan que hay una “situación de atacante activo” en la ciudad

“Mucho pánico”: testigo narra lo que vivió en el vagón del metro de Brooklyn

Un testigo que se encontraba en el vagón del metro donde ocurrió el tiroteo en Brooklyn describió el caos en el lugar, y señaló que vio mucha sangre en el piso y que los disparos sonaron como fuegos artificiales.

"Lo que pensé que eran fuegos artificiales, pero ahora me entero que eran disparos y estoy agradecido de haberme escondido detrás de una de las sillas... Sinceramente, no tengo palabras para lo que he vivido", señaló.

"Estaba en la parte delantera del tercer vagón y todo sucedió en la parte trasera del mismo vehículo... Tan pronto como el humo se empezó, comenzó a engullir todo. La gente comenzó a moverse hacia la parte delantera", añadió a CNN.