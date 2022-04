Sentía dolores de estómago y pensó que tenía una infección, pero en realidad sufría de cáncer

Pese a sus constantes visitas a la sala de urgencia y sus síntomas, los médicos la diagnosticaron con simples infecciones estomacales o parásitos. El caso se registró en Australia.

Gemma Farquhar utiliza sus redes sociales para compartir un poco de su vida y su lucha contra el cáncer. Foto: Having the Gutsto Deal With Bad Shit/Instagram