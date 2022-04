Francia: Emmanuel Macron y Marine Le Pen repetirán su duelo del 2017 por la presidencia

Emmanuel Macron y Marine Le Pen repetirán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas su duelo del 2017, después de que la primera ronda de ayer dejara al presidente saliente con un margen de ventaja algo mayor que el previsto por las encuestas.

El anuncio de los resultados coincidió con llamamientos de la mayoría de los candidatos derrotados para establecer un nuevo “cordón sanitario” y evitar que la ultraderechista Le Pen alcance la jefatura del Estado en la segunda vuelta del 24 de abril.

Con el 85 % del voto escrutado, pero aún sin contabilizar algunas de las mayores ciudades del país, Macron tenía el 27,4 % de los votos, por un 25,05% de Le Pen , según los datos del Ministerio del Interior.

Se trata del mejor resultado de la historia de la ultraderecha en una primera vuelta presidencial.

Tras conocer los resultados, ambos se apresuraron a pedir el apoyo de quienes no les han votado, ante la perspectiva de una segunda ronda que los sondeos anticipan que será mucho más reñida que la del 2017.

Macron tendió la mano “a todos” y se mostró dispuesto a “inventar algo nuevo para unir convicciones y sensibilidades diversas” de cara a la segunda vuelta, según dijo en su intervención entre el ruidoso entusiasmo de sus seguidores.

Insistió en que su proyecto es “el único” que puede responder a los retos que afronta el país, como la defensa del poder adquisitivo de los ciudadanos o la lucha contra el cambio climático.

En cambio, una exultante Le Pen aseguró que el presidente y ella representan “dos visiones diferentes de la sociedad”, por lo que hizo un llamamiento a la unidad en torno a sí misma: “Todos los que no han votado a Macron están invitados a sumarse a esta unificación”.

PUEDES VER: Las 5 claves para entender la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia

Detrás de los dos vencedores de la primera vuelta quedó el veterano líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon (20,37%), quien vio frustrado lograr el voto útil de todas las candidaturas de izquierda y ecologistas para intentar llegar a la segunda ronda.

Los principales derrotados fueron los dos grandes partidos tradicionales de la Quinta República, el conservador LR y el socialista PS, que cosecharon los peores resultados de su historia: Valérie Pécresse (LR) se quedó en torno al 4,75% y la socialista Anne Hidalgo, alcaldesa de París, se hundió hasta el 1,75 %.

De cara a la segunda vuelta, Macron recibió casi inmediatamente el apoyo de otros candidatos para frenar a la ultraderecha en la segunda vuelta: Pécresse, Hidalgo, el ecologista Yannick Jadot (4,4%) y el comunista Fabien Roussel (2,36%) dijeron que votarían por él o pidieron directamente a sus seguidores que respalden al presidente.

PUEDES VER: Candidata a la presidencia en Francia busca prohibir que las mujeres usen velo islámico

Le Pen borraría a Francia “de la escena internacional” y “traería el caos”, alertó Pécresse.

“No debéis dar ni un voto a Le Pen”, proclamó por su parte Mélenchon entre las ovaciones de sus seguidores, aunque sin pedir expresamente el voto para Macron.

Reacciones

Jean-Luc Mélenchon, Candidato de la izquierda

“ Nunca perderemos nuestra confianza en la democracia. Entonces, no le den su voto a la señora Le Pen. Lo digo de nuevo: no hay que darle los votos a Marine Le Pen, no hay que darle un solo voto a la señora Le Pen. Ese es mi mensaje”.

Eric Zemmour, Candidato ultraderechista