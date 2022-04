Un ejercicio democrático inédito aconteció en México este domingo 10 de abril. Bajo el nombre de Revocación de Mandato, el titular del país Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió en la campaña de hace tres años que “el pueblo pone y el pueblo quita”. En esta fecha se llevó a cabo.

De esta forma, se le delega facultades a la ciudadanía para que, en un ejercicio de la democracia representativa, decida si el presidente debe continuar en el poder o terminar su mandato.

Hubo civiles que, sin embargo, expresaron su desagrado por la medida manifestándola por la ciudad. Fue entonces que grupos de ciudadanos marcharon por las calles del país el 3 de abril. AMLO no dudó en opinar al respecto: “Un buen demócrata no es quien está pensando solo en ganar, sino el que quiere establecer la democracia como formas de vida”.

¿Por qué NO se debió ir a votar? Argumentos de la oposición mexicana

Hubo quienes dijeron que la votación planteada es un ejercicio inútil e innecesario, como el primer jefe de gobierno electo en el Distrito Federal Cuauhtémoc Cárdenas. Su posición se sustenta en lo fáctico: nadie ha solicitado que se revoque a AMLO y si fue electo es porque, implícitamente, se quiere que cumpla su sexenio.

“Yo no he visto a ninguna organización pidiendo que se revoque el mandato y no sé si tuviera efecto porque esta ley no puede aplicarse retroactivamente”, dijo el también ideólogo del partido al que perteneció AMLO años atrás, Revolución Democrática.

Uno de los primeros personajes en invitar a que la ciudadanía no fuese partícipe de la consulta fue el expresidente Vicente Fox (2000-2006). Mediante su cuenta de Twitter escribió su descontento hacia AMLO como jefe de Estado.

“Yo, en lo personal, tengo un mensaje que le va a calar a López Obrador más que ningún otro. Hagámosle el vacío para pegarle duro en su ego y en su soberbia. Porque, además, no hay otro camino, lo demás él se las va a arreglar para sacar ventaja. El vacío, no ir a votar, es el consenso que tenemos quienes pensamos que hay que derrotar a ese hombre”, publicó el además militante del Partido Acción Nacional.

Otro exmandatario del país norteamericano que se pronunció fue Felipe Calderón. Fue él quien propuso el hashtag #síporMéxico en su red social. “Importante conocer esta postura de #síporMéxico: tienen razón”, tuiteó.

Sobre los argumentos de la oposición, el analista político e investigador del Colegio de México Rogelio Hernández le dijo a Infobae que la revocación de mandato puede tratarse de un “aplauso a sí mismo”, un ejercicio de ego.

En esa línea, sustentó: “(La revocación de mandato) es uno de los instrumentos más importantes de las democracias, pero no es que esté a la disposición de los mandatarios para aplaudirse a sí mismos”.

El también doctor en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México expresó que las constantes consultas a los civiles no son necesarias. “El presidente no puede estar jugando, consultándole a la gente todo porque para eso es mandatario, en el nombre lleva la responsabilidad, el mandato constitucional y de los ciudadanos cuando lo eligieron. Podrá o no gustarnos, pero en las elecciones él ganó, y ganó abrumadoramente”, comentó.

Revocación de mandato: ¿a qué hora se darán los resultados de la consulta?

Las casillas de sufragio habilitadas cerraron a las 6.00 p. m. de México y los resultados de la consulta serán públicos hoy mismo, 10 de abril de 2022, entre las 9.00 p. m. y 10.00 p. m. según declaró Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral.