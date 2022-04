Zelenski busca paz pese a atrocidades de la guerra en Ucrania: “Tenemos que luchar por la vida”

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se comprometió a buscar la paz pese al asedio ruso contra la población civil, que ha dejado atónito al mundo, y exigió de nuevo a otros países a enviar más armas antes de un esperado aumento de los combates en el este del territorio ucraniano.

Zelenski mantuvo un diálogo con The Associated Press un día después de que al menos 52 personas murieron en un ataque contra una estación de trenes en la ciudad oriental de Kramatorsk y al tiempo que la evidencia de masacres de civiles sale a la luz luego que las tropas rusas no consiguieron tomar la capital, Kiev, donde se encuentra.

“Nadie quiere negociar con una persona o personas que han torturado esta nación. Es comprensible. Y como hombre, como padre, lo entiendo muy bien”, expresó el gobernante. Pero “no queremos perder oportunidades, si las tenemos, para una solución diplomática” .

Vistiendo el verde olivo que ha marcado su transformación en un líder en tiempo de guerra, el presidente se vio claramente exhausto, pero animado para perseverar. Habló con la AP dentro del complejo de oficinas presidenciales, donde las ventanas y los pasillos están protegidos por torres de sacos de arena y soldados armados fuertemente.

“Tenemos que luchar, pero luchar por la vida. No se puede pelear por el polvo cuando no hay nada ni gente. Por eso es importante detener esta guerra”, indicó Zelenski.

Los soldados rusos que se retiraron del norte de Ucrania ahora se reorganizan para lo que se espera será un esfuerzo intensificado para retomar la región oriental de Donbás, incluyendo la ciudad portuaria de Mariúpol que los combatientes ucranianos siguen defendiendo.

El presidente señaló que esos defensores se están ocupando de “una gran parte de las fuerzas enemigas” y describió la batalla para la defensa de Mariúpol como “el corazón de la guerra” en este momento.

“Está latiendo. Estamos peleando. Somos fuertes. Y si deja de latir, estaremos en una posición más débil”, sostuvo.

Zelenski se mostró confiado en que los ucranianos aceptarán la paz pese a los horrores que han presenciado en la guerra de más de seis semanas.

Esto incluye las horripilantes imágenes de cadáveres de civiles encontrados en patios, parques y plazas de la ciudad y los que fueron sepultados en fosas comunes en Bucha, suburbio de Kiev, tras el retiro de las fuerzas rusas. Líderes ucranianos y occidentales han acusado a Moscú de crímenes de guerra.

Rusia afirmó falsamente que las escenas en Bucha fueron un montaje . Moscú también culpó a Ucrania del ataque a la estación ferroviaria en Kramatorsk cuando miles de personas intentaban huir ante la esperada ofensiva rusa.

A pesar de tener esperanza para lograr la paz, Zelenski reconoció que debe ser “realista” sobre las perspectivas de una pronta resolución dado que hasta la fecha las negociaciones se han limitado a conversaciones de bajo nivel que no incluyen al presidente ruso Vladimir Putin.

Zelensky evidenció resignación y frustración cuando se le preguntó si era suficiente el suministro de armas y de otro equipo que su país ha recibido de Estados Unidos y otras naciones occidentales para revertir el curso de la guerra. “Aún no”, dijo en inglés por cuestiones de énfasis: “Por supuesto que no es suficiente”.