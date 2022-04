Mujer es sentenciada por explotar sexualmente a una menor para pagarle una deuda

Tyler-Jo Walker, de 23 años, fue denunciada y enfrenta un juicio ante un tribunal de Inglaterra por haber explotado sexualmente a una menor y dejar que fuera violada por varios hombres durante dos semanas con el fin de que le pagara una deuda de 131 dólares. El caso fue reportado en Sunderland, al este del país.

Medios locales, quienes reportaron que la imputada ejercía la prostitución, señalan que Tyler-Jo se hizo amiga de la menor de edad en un parque y luego comenzaron a conversar por Instagram.

Varios días después, las dos personas decidieron encontrarse para ir a una fiesta. En estas circunstancias, la mayor pagó los pasajes de la otra joven y otros gastos. Después de la salida, la mujer le dijo a la menor que le debía 131 dólares por todos los gastos de la noche, y que quería que se los pagara inmediatamente.

Tyler-Jo Walker.

La adolescente le comentó que en unos días le podría dar el dinero sin problemas, pero Tyler-Jo no quiso esperar y mostró una actitud muy hostil.

“Ella le describió a la policía que sentía que no podía decir que no porque la acusada estaba tan decidida que esto tendría que suceder”, consigna un reporte de The Daily Mail.

La imputada fue sentenciada a 16 meses de prisión, suspendida por dos años, con requisitos de rehabilitación y 120 horas de trabajo no remunerado. La jueza a cargo manifestó que la condición de salud mental de la acusada redujeron, pero no extinguieron su culpabilidad por el delito.