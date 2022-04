Argentina: hombre denuncia que lo quieren matar por ser atractivo y tener ‘‘suerte’’ con las mujeres

Un hombre identificado como Elías de Souza, quien reside en San Vicente, Argentina, denunció ante un medio de comunicación de ese país que atraviesa un episodio difícil en su vida al asegurar que está recibiendo amenazas desde el año 2006.

El testimonio que se transmitió a través de la señal del Canal 5, generó controversia y críticas al periodista por emitir las declaraciones.

Según de Souza, sujetos pertenecientes a una mafia lo estarían intimidando. ”Voy a trabajar y me atacan. Estoy en mi casa y también. Me atacan con violencia, discriminación por mi lengua. Yo no estuve preso, no maté a nadie, nunca he tenido un arma”, expresó.

”Llego a la comisaría para que me tomen la denuncia, les digo que no he hecho nada contra esas personas, pero no me toman la denuncia porque seguro hay encubrimiento, algo pasa. (…) Tengo pruebas” , expresó.

Las supuestas amenazas estarían surgiendo debido a que los sujetos le tienen ‘celos’ y porque ha tenido ‘suerte’ con las mujeres

”Yo tengo suerte para las chicas”, mencionó.

”Me parece descabellado lo que estás contando”, comentó el comunicador al hombre en medio de la entrevista.

El joven, por su parte, aceptó que su historia fuera un poco ‘extraña’ y que podría generar burlas, pero reiteró que “es la pura verdad”.

”Yo no soy una persona de mentir. Los tipos me tienen celos porque tengo suerte con las mujeres. La suerte me la dio Dios. Ellos quieren violarme por celos”, denunció.

Señaló, además, que detrás de todo esto estarían personas poderosas y de la mafia.