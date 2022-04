Ucrania: mujeres trans no pueden huir de guerra por pasaportes incompatibles con su identidad

La situación de vulnerabilidad que viven las personas ucranianas por la guerra se incrementa más para las mujeres trans, cuya identidad de género no coincide con el sexo indicado en el pasaporte, por lo que se les hace casi imposible abandonar un país en guerra.

Este fue el caso de Zi Faámelu, una mujer trans. Su pasaporte figura como de sexo masculino. Las autoridades obligan a las personas como ella a permanecer en Ucrania por el decreto que dice que los hombres de 18 a 60 años no pueden cruzar la frontera.

Ante este caso de transfobia institucionalizada, Zi señala en sus redes sociales que “espera que la UE y los poderes globales hablen” con el Gobierno y “le pidan que deje salir a la gente trans de Ucrania”.

Ella estuvo días atrapada en el país sin poder salir. Finalmente logró escapar por la frontera con Rumanía en un coche que conducía un amigo suyo esquivando los controles policiales. “Sé de personas que han salido a través del bosque”, explica para El Periódico de Catalunya.

Otro caso es de Joanne, quien no pudo concluir su proceso de cambio de identidad de sexo y estuvo retenida debido a esta misma situación.

“Tenía un problema porque me explicaron que un certificado de nacimiento no es suficiente para cruzar la frontera. Se necesita un DNI, un carné de identidad que yo no tengo, así que mi preocupación era que me rechazaran en la frontera”, cuenta Joanne en el mismo texto.

También ella finalmente pudo cruzar de forma poco segura, pero muchos otros miembros de la comunidad trans se han quedado en el país.

Plataforma Trans de España, que aglutina a todos los colectivos trans del país, ha denunciado esta realidad. “Sabemos, por asociaciones con las que contamos y la poca información que puede circular, que la mayoría de la población trans está pasando por este problema, ya que no coincide el pasaporte con su identidad”, dice la presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé.

Asimismo, esta organización de colectivos reclama que “Europa habilite un corredor para que las personas más vulnerables, mujeres, ancianos, niños y personas LGTBI tengan respetados sus derechos humanos”.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), unas 130.000 personas en Ucrania son trans. Para la Plataforma, entonces “son 130.000 personas que están viviendo una doble guerra: como ciudadanas y por su especificidad, por el bloqueo que supone para transitar el no tener identidad legal acorde con la identidad psicosocial recogida en sus pasaportes o documentos acreditativos”.