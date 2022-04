La guerra vista por los niños de Ucrania a través de impactantes dibujos

En últimos reportes, la invasión de Rusia a Ucrania ha provocado cuatro millones de refugiados ucranianos, en su mayoría mujeres, niños y personas mayores. En tanto, el número de niños muertos ya alcanza los 143, informaron hace unos días las autoridades.

“Los niños sufrieron más en la región de Kiev, donde han muerto un total de 67, (solo en la capital hubo 16 fallecimientos) y en Járkov, donde perecieron 49″, dice la Fiscalía.

En medio de este contexto, en una escuela de Grecia, que acoge a infantes ucranianos, que junto con sus madres huyeron de la guerra en su condición de refugiados, dibujan sobre el papel lo que han vivido en sus hogares y durante la huida de su tierra.

La guerra vista por los niños de Ucrania. Foto: Diario Vasco/Telecinco

“Este colegio es muy guay, ¡es probablemente el mejor colegio en el que he estado!”, manifiesta alegremente uno de los alumnos.

La psicóloga del centro educativo explica que apoyan a los menores por medio de terapias artísticas. “El dibujo que más me impactó fue el de un niño de 7 años, que pintó soldados ucranianos matando a Putin. Cuando le pregunté por qué, me dijo, porque me robó la infancia”, manifestó en un reportaje del Diario Vasco.

Las paredes del centro —por medio de las gráficas— reflejan lo que las palabras no pueden contar, desde la perspectiva de los niños.

Del total de niños desplazados, 1,8 millones cruzaron la frontera para refugiarse en los países vecinos y 2,5 millones siguen dentro de Ucrania.

La guerra vista por los niños de Ucrania. Foto: Diario Vasco/Telecinco

“La guerra provocó uno de los mayores y más rápidos desplazamientos de niños desde la Segunda Guerra Mundial”, sostuvo la directora general de la Unicef, Catherine Russell.

Con información de EFE y AFP