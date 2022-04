EE.UU.: al menos 6 personas muertas en tiroteo masivo en Sacramento

Al menos seis personas murieron a tiros y otras 10 resultaron heridas en un tiroteo masivo en el centro de Sacramento (California, Estados Unidos) este domingo 3 de abril, según la policía local.

El Departamento de Policía de Sacramento anunció alrededor de las 8 a. m. en un tuit que los oficiales en la escena “ubicaron al menos a 15 víctimas de disparos, incluidas seis que fallecieron” en el incidente de la madrugada.

Los oficiales de policía que patrullaban el área escucharon un número desconocido de disparos alrededor de las 2 a. m. del domingo y se encontraron con una “gran multitud”, dijo a los periodistas la jefa de policía, Kathy Lester.

Además, manifestó que “esta es una situación realmente trágica” y que 10 personas fueron apuradas o llevadas a hospitales locales.

Las condiciones de los 10 que resultaron heridos por disparos no se dieron a conocer de inmediato. No está claro cuántos tiradores dispararon balas. No se han hecho arrestos hasta el momento.

“Estamos pidiendo la ayuda del público para ayudarnos a identificar a los sospechosos en esto”, agregó Lester.

Anteriormente, en un tuit publicado justo antes de las 7 a. m., el departamento de policía de Sacramento anunció que los oficiales están investigando el tiroteo y que “se mantendrá una gran presencia policial y la escena permanecerá activa”.

“Las calles estarán cerradas mientras los oficiales investigan un tiroteo con múltiples víctimas. Condiciones desconocidas en este momento”, escribió el departamento, así como recomendó que se evite el área.

El alcalde de Sacramento, Darrell Steinberg, expresó “conmoción y tristeza” después del tiroteo masivo. “Las palabras no pueden expresar mi conmoción y tristeza esta mañana. Las cifras de muertos y heridos son difíciles de comprender”, dijo sobre las 9:30 a. m. del domingo en un tuit . “Esperamos más información sobre lo que ocurrió exactamente en este trágico incidente”, agregó.

“El aumento de la violencia armada es el flagelo de nuestra ciudad, estado y nación, y apoyo todas las acciones para reducirlo”, tuiteó Steinberg . “Nuestra nueva jefa de policía, Kathy Lester, lo ha convertido en una prioridad máxima y yo la apoyo firmemente”, aseveró.

Berry Accius, un activista comunitario, recordó la espeluznante escena poco después del tiroteo.

“Lo primero que vi fueron víctimas. Vi a una niña con un montón de sangre en el cuerpo, una niña que le quitaba vidrios, una niña que gritaba y decía: ‘Mataron a mi hermana’. Una madre corriendo y diciendo ‘¿Dónde está mi hijo? ¿Le han disparado a mi hijo?’”, narró.

Kay Harris afirmó que estaba dormida cuando uno de los miembros de su familia llamó para decir que pensaban que su hermano había sido asesinado. Ella declaró que pensó que estaba en Londres en un club nocturno.

Harris dijo que ha estado en el club varias veces, y lo caracterizó como un lugar para “la multitud más joven”. La policía cerró las calles alrededor del club con cinta policial amarilla.

Harris, de 32 años, pasó la mañana dando vueltas por la cuadra esperando actualizaciones sobre su hermano. “Mucho, un acto violento sin sentido”, expresó.

El tiroteo se produjo un mes después de que cinco personas fueran asesinadas a tiros cuando un hombre mató a sus hijos dentro de una iglesia de California antes de suicidarse. El sujeto armado disparó fatalmente al grupo, incluidos tres niños menores de 15 años, dentro de la Iglesia de Sacramento a fines de febrero, según funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

La persona que murió cuando un pistolero angustiado abrió fuego contra sus tres hijas dentro de la iglesia era un anciano de la iglesia “generoso y desinteresado” que permitió que el tirador viviera en la propiedad de la iglesia, informó The Post posteriormente .