Mujer de 50 años le ofreció su vientre a su hija y ahora dará a luz a su propia nieta

Chalise Smith, una mujer de 50 años y madre de ocho hijos, está nuevamente embarazada, pero esta vez dará a luz a su propia nieta. Con su accionar, busca ayudar a su hija, quien tiene problemas para concebir, según reportaron recientemente medios de Utah, al oeste de Estados Unidos.

Kaitlyn Muñoz, la hija de 24 años, fue diagnosticada en 2019 con síndrome de Sjogren, el cual provoca que el sistema inmunitario dañe partes sanas del cuerpo.

La joven también sufre de endometriosis, que produce que el tejido similar al revestimiento del útero crezca en otros lugares del sistema reproductor, como los ovarios y las trompas de Falopio.

“En 2019, ya estaba luchando contra la infertilidad debido a mi endometriosis y había estado tratando de tener hijos durante tres años sin éxito”, señaló Muñoz a Mercury Press & Media.

Cuando Chalise se enteró de la enfermedad de su hija, no dudo en ofrecer su vientre para gestar al futuro bebé de Kaitlyn. Tras haber tenido ocho embarazos sin ningún tipo de problemas, ahora está embarazada, por medio de fecundación in vitro (FIV), de su nieta.

“Unos meses después de que ella me dijo (que no podía tener hijos), la llamé y me ofrecí a ser su madre sustituta. (...) Mi llamada fue como un momento del destino para ambas y el comienzo de nuestro viaje”, señaló Smith.

Una vez que Smith estuvo segura de que su esposo Kyle (padre de K. Muñoz) y Miguel (esposo de K. Muñoz) estaban de acuerdo con la prueba poco convencional, comenzó el proceso de FIV, que para una mujer de 50 años no fue sencillo.

“Me implantaron dos embriones en septiembre, y eso ha resultado en que ahora esté embarazada de mi nieta. (...) Creo que lo más destacado será ver cómo se ilumina el rostro de mi hija mientras da la bienvenida a su propia bebé al mundo junto a mí”, concluye Smith, quien dará a luz el próximo mes.