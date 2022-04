Bolivia: caso de Brisa De Angulo sobre denuncia a familiar por violación llega a la Corte IDH

El caso de violación de Brisa de Angulo Losada llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este caso resulta simbólico no solo porque podría marcar un precedente para Bolivia y la región, sino porque plasma la situación de las niñas que fueron violadas por sus familiares.

“Es un caso emblemático y que trata de representar a las miles de niñas, niños y adolescentes que sus voces nunca serán escuchadas y sus caras nunca serán conocidas”, manifestó De Angulo en una conferencia virtual tras el segundo día de audiencia en dicho ente.

El caso de Brisa se remonta al año 2002, cuando ella sufrió abuso, violencia sexual y violación por parte de su primo cuando tenía 16 años y él 26. En la justicia de Bolivia, ella solo encontró impunidad, por lo que decidió acudir a la Corte IDH con el objetivo de cambiar ciertas normativas de su país para que protejan a la niñez.

Esta demanda ante el mencionado ente le atribuye responsabilidad al Estado boliviano por no cumplir con su deber de garantizar, sin discriminación por motivos de género y edad, el derecho de acceso a la justicia frente a la violencia sexual que sufrió Brisa. Según la solicitud, el Ministerio Público de dicho país no llevó una investigación diligente.

Ante esta falta de atención, De Angulo propuso que la Corte pueda dictar que se realicen reformas normativas en Bolivia para que el delito de violación “esté basado en la falta de consentimiento, no como ahora (que está) basada en el uso de la fuerza”.

“Lo que se busca de esto no es castigar al Gobierno boliviano, no es avergonzarlo, es que juntos podamos reconocer las cosas que no han estado funcionando con el son de ver cómo cambiarlas”, manifestó.

También pidió que se pueda contemplar el delito de incesto y que se elimine la prescripción en los hechos de violación, además de capacitar a los operadores de justicia en la atención especializada a menores.

“Se debe crear otro crimen en sí que reconozca el incesto y en este tipo de crimen no debiera considerarse que hubo o no consentimiento”, señaló.

En tanto, José Miguel de Angulo, padre de Brisa, enfatizó en la importancia de tipificar este delito porque tiene “otras dinámicas que tienen que ser consideradas en la ley”.