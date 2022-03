Hombre mantuvo el cuerpo de su hijo en la cocina desde 2018

Un hombre del este de Texas, Estados Unidos (EE. UU.), fue arrestado el martes 29 de marzo después de que la Policía encontrara restos humanos en su cocina, que él mismo dijo eran los de su hijo, quien falleció hace años, informaron las autoridades.

En un comunicado de prensa de la Policía, citado por The New York Post este jueves 31 de marzo, se detalló que una persona preocupada fue quien exhortó a los efectivos a realizar un chequeo en la casa de David McMichael, de 67 años, en el pueblo de New Boston.

El martes por la noche oficiales de New Boston acudieron al lugar, en la cuadra 1200 de South Merrill Street. Cuando llegaron, le preguntaron al sujeto si sabía por qué estaban allí.

McMichael les comentó a los oficiales que su hijo Jason McMichael había muerto en mayo de 2018 y que su cuerpo estaba dentro de la casa, según la Policía.

Al entrar a la vivienda, las autoridades encontraron los restos óseos de un hombre en la cocina. La Policía señaló que “posiblemente” se trataba del cadáver de Jason McMichael, pero falta que realicen una autopsia para confirmarlo.

Sus restos fueron enviados a una instalación en Dallas para un examen forense más detallado, precisaron autoridades.

No estaba claro cómo murió o cuánto tiempo estuvieron sus restos en el hogar, reportó el medio local The Dallas Morning News.

El padre fue encarcelado y acusado de abuso de un cadáver. En la mañana de este jueves 31 de marzo, su fianza todavía no había sido fijada.