Argentina: ‘motochorro’ intentó asaltar a adulto mayor y este se defendió con un palo de escoba

El uso de motos lineales se ha convertido en una modalidad de asaltos. A este tipo de asaltantes se les suele conocer como ‘motochorro’ —llamados así en países como Argentina y Chile. En esta ocasión, el ratero intentó asaltar a un adulto mayor cuando este estaba por ingresar a su hogar ubicado en Lomas de Zamora, Argentina. Pero el anciano logró frustrar el robo al defenderse con un palo de escoba que recién había comprado.

De acuerdo al medio argentino TN, el hombre de 71 años se bajó de su auto cargando una bolsa de naranjas y un palo de escoba. Cruzó la pista en dirección a su vivienda y fue en ese momento cuando el joven lo atacó por detrás con intención de quitarle sus pertenencias.

Sin embargo, el jubilado se percató de que el ratero no estaba armado y procedió a defenderse con el palo que llevaba en sus manos. Todo quedó grabado por una cámara de seguridad.

Debido a esta reacción de defensa y que el hijo del adulto mayor apareció, el sujeto huyó del lugar para subirse a una moto en la que su cómplice lo estaba esperando.

La víctima relató lo sucedido: “Vi a una persona en la esquina y no desconfié. Cuando volvía, sentí que me agarró del hombro y al ver que no tenía un arma traté de enfrentarlo”.

“Primero lo afronté empujándolo y después con el palo. Traté de separarlo de mí y, bueno, ahí se quedó, pero quería seguir. Justo apareció mi hijo que estaba adentro y se atemorizaron”, finalizó el adulto mayor.