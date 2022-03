Kremlin: No le corresponde a Joe Biden decidir quién será el presidente de Rusia

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, tildó el último lunes de “alarmantes” las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien sostuvo que su homólogo ruso, Vladimir Putin, “no puede permanecer en el poder”.

En una entrevista para Public Broadcasting Service (PBS), el vocero ruso contó: “En primer lugar, es un insulto personal y es difícil imaginar un lugar para un insulto personal en la retórica de un líder político y, sobre todo, en la retórica del líder del principal país del mundo, EE. UU.”. Subrayó que se tratan de palabras “inaceptables”.

“No le corresponde al presidente de Estados Unidos decidir quién será o quién es el presidente de Rusia. Es la población de Rusia que decide en las elecciones”, resaltó Peskov.

¿Armas nucleares en la guerra Ucrania-Rusia?

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Rusia decida usar armas nucleares si su operación militar en Ucrania no va de acuerdo a lo planeado, Peskov reiteró que Moscú no tiene dudas respecto al eventual éxito del operativo ruso, si bien “cualquier desenlace de la operación, sin duda, no es una razón” suficiente para recurrir a dichas estrategias.

“Tenemos un concepto de seguridad que estipula claramente que, solamente en caso de una amenaza para la existencia del Estado (ruso), podemos y de hecho utilizaríamos las armas nucleares para eliminar esta amenaza para la existencia de nuestro país”, aclaró el alto funcionario.

“Nadie está ni siquiera pensando en la idea de utilizar las armas nucleares”, añadió.

OTAN, “maquinaria de la confrontación”

Asimismo, el portavoz recordó que toda acción adoptada por el Gobierno ruso representaría un “acto recíproco” en respuesta a los pasos tomados por otras naciones del mundo.

Peskov recalcó que la situación actual es “bastante alarmante” en vista de la amenaza que representa , sobre todo, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

“Somos lo suficientemente sabios para entender que, antes de la operación, la OTAN estaba haciendo lo mismo, pero con una sonrisa en su rostro y paulatinamente. Estamos profundamente convencidos de que la maquinaria de la OTAN no es una maquinaria de la cooperación ni de la seguridad, sino de la confrontación ”, expresó.

Por otro lado, Peskov manifestó que la tarea principal del operativo ruso es la desmilitarización de Ucrania, por lo que las fuerzas del país tienen como meta las instalaciones militares ucranianas y no amenazan a los ciudadanos.