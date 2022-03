Sentados en una misma mesa: ¿acabará la guerra tras reunión entre delegaciones de Rusia y Ucrania?

El Palacio de Dolmabahçe de Estambul, en Turquía, fue el escenario de las negociaciones entre las delegaciones de Rusia y Ucrania este martes 29 de marzo. El encuentro se centró en hallar una vía que permita acabar con la guerra que inició hace más de un mes.

Las negociaciones estaban previstas para desarrollarse entre hoy y el 30 de marzo, pero han concluido tras los avances alcanzados en la primera jornada, según la agencia EFE.

Ambas delegaciones habían mostrado su satisfacción con los avances alcanzados, que, dijeron, podrían ser suficientes para abrir las puertas a un encuentro a nivel presidencial.

Kiev estaría dispuesta a renunciar formalmente al ingreso de la OTAN, si a cambio recibe garantías firmes de un grupo de diez países, entre ellos los cinco miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de protección contra toda agresión militar.

“Ucrania aceptará ser neutral, no tendrá armas nucleares ni permitirá bases militares extranjeras en su territorio”, agregó Oleksander Chalyi, uno de los miembros de la delegación ucraniana.

El presidente turco Erdogan (centro) dirigiéndose a las delegaciones rusa (izquierda) y ucraniana (derecha) antes de sus conversaciones. Foto: EFE

Para el docente universitario y analista político Francesco Tucci, la razón del término inesperado de la negociación obedece a que los delegados estaban deseosos de presentar cuanto antes las ofertas a los respectivos Gobiernos.

Sin embargo, no vislumbra un acuerdo entre las partes en el futuro inmediato. “Yo soy bastante pesimista en el tema de las negociaciones, porque hasta que Rusia no tenga una ventaja estratégica no va a sentarse alrededor de una mesa para negociar”, dijo a La República.

Tucci no ha querido aventurarse como han hecho algunos de sus colegas o militares de carrera. “Hay que tener claro que no estamos en la cabeza de Biden o de Putin, ya que hemos visto declaraciones que han ido avivando el fuego en vez de apagarlo. Es preciso seguir la situación cada día”, señaló.

Insistió en que el país liderado por Putin no ha logrado objetivos, no ha obtenido nada de lo que se habían planteado, y mencionó como ejemplo una eventual toma de Kiev, caso que no ocurrió. “Rusia necesita un resultado en el campo de batalla. A la capital de Ucrania no la han podido tomar porque estamos en presencia de una guerra de desgaste”, precisó el analista.

“Él (Putin) necesita algo que le permita sentarse en la mesa con un as bajo la manga, y ¿qué ha cambiado?, ¿cuál es el logro que ha obtenido? Necesita resultados en el campo de batalla, aquí pensando más o menos como es el líder ruso”, describió.

Indicó, además, que Putin tiene los días y el tiempo en contra. “Él tiene que lograr unos objetivos. El tiempo no es su amigo, tiene sanciones, y muchos de los militares están regresando a Rusia y están contando lo que verdaderamente se vive en Ucrania y que no se muestra en los medios de comunicación de ese país”, manifestó.

De avanzar más las tropas rusas dentro del territorio ucraniano, es probable que las negociaciones se tornen más realistas, consideró el también docente.

Turquía, el mediador más eficiente

El encuentro se realizó el martes precedido por una breve reunión del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, con ambas delegaciones. Subrayó que Turquía no tiene un rol de mediador pero sí de facilitador en este encuentro.

Explicó que el encuentro surgió para que las delegaciones debatieran para intentar un alto el fuego, una esperanza que expresó al comienzo de la sesión.

”Creemos que no hay perdedores de una paz justa y equitativa. La continuación de la guerra no es del agrado de ninguna de las partes y un alto el fuego inmediato beneficiaría a todos”, declaró .

Tucci considera que el papel de Turquía es positiva en estas instancias. “Parece ser una de las pocas que está avanzando. Ha sido la iniciativa más concreta hasta ahora”, mencionó.

¿Qué dijo Putin sobre las negociaciones de Turquía?

El presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció los “avances” en las negociaciones con Ucrania, en una conversación telefónica con su homólogo francés, Emmanuel Macron, al tiempo que se mantuvo inflexible sobre su voluntad de continuar con la ofensiva en el este de ese país.

Putin aseguró que no está dispuesto a renunciar a sus objetivos militares en Ucrania, en particular en Mariúpol, y se negó a levantar el cerco a esa ciudad, según indicaron fuentes del Elíseo.

Macron mantendrá en las próximas horas una conversación con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para escuchar su versión sobre los contactos con Rusia que tuvieron lugar este martes en Turquía.

Las fuentes francesas consideraron “muy prematuros” los posibles puntos de acuerdo que han sido adelantados por las delegaciones rusa y ucraniana.

París asegura conocer los parámetros de esa negociación, que pasa por dar a Ucrania un estatuto de neutralidad, pero señala que el diálogo encalla en lo que se refiere a la definición de las fronteras, al tiempo que constata que la guerra está activa y que Rusia sigue violando el derecho humanitario internacional.

Macron volvió a exigir a Putin una tregua en Mariúpol para permitir la salida voluntaria de los 160.000 civiles que, según sus cálculos, permanecen en la ciudad sin ningún contacto con gente del exterior.

Ante esa petición, el presidente ruso reiteró la importancia estratégica de esa ciudad, uno de sus objetivos prioritarios, por lo que rechazó la petición de Macron.

Aunque no continuará el diálogo el miércoles 30, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos inaugurarán en Washington las conversaciones de alto nivel que habían acordado poner en marcha para abordar conjuntamente los retos que plantea Rusia, que van a adquirir una nueva dimensión a raíz de la invasión en Ucrania iniciada por Moscú el 24 de febrero.

La UE y Estados Unidos se plantean como objetivos fundamentales ante la agresión rusa contra Ucrania que Moscú acepte un alto el fuego, que cesen las hostilidades, la apertura de corredores humanitarios, que Rusia retire sus tropas y que reconozca la independencia de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas.

Con información de EFE