Traficantes fingen ser voluntarios para captar ucranianas y explotarlas sexualmente

La cifra de ucranianos que han huido del país por la guerra ha ascendido a 3,86 millones, según los últimos datos facilitados por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Un 90% de estos refugiados son mujeres, niños y personas mayores.

A estos refugiados se suman los más de 6,5 millones de desplazados internos en la propia Ucrania por el conflicto, por lo que más de 10 millones de ucranianos , una cuarta parte de la población total, han dejado sus casas para huir de la violencia.

Desplazados y desorientados, a menudo sin saber a dónde ir, los refugiados se ven obligados a confiar en extraños. Lamentablemente, la trata de personas está latente en Ucrania y en los países vecinos en tiempos de paz. Pero ahora la guerra es el escenario perfecto para su incremento.

“Para los depredadores y traficantes de personas, la guerra en Ucrania no es una tragedia” , sostuvo en Twitter el secretario general de la ONU, António Guterres. “Es una oportunidad, y las mujeres y los niños son los objetivos”, añadió.

PUEDES VER: Rusia advierte que no suministrará gas a Europa si no paga en rublos

Alrededor de 7,5 millones de menores de 18 años en Ucrania están en grave peligro de sufrir daños físicos, trastornos emocionales y desplazamientos forzosos por la guerra, según alerta Save the Children. Foto: gndiario

Mujeres y niños son los más vulnerables

Los menores de edad son los más vulnerables en estos tiempos de guerra, sostuvo a la BBC Karolina Wierzbinska, coordinadora de Homo Faber, una organización de derechos humanos con sede en Lublin, Polonia. “Muchos viajaban fuera de Ucrania sin compañía”, añadió.

Como resultado, varios niños desaparecieron y se desconoce su paradero actual luego de pasar por unos procesos de registro irregulares en Polonia y otras regiones fronterizas, especialmente al comienzo de la guerra.

Margherita Husmanov (20), una refugiada ucraniana de Kiev, llegó a la frontera hace dos semanas, pero decidió quedarse para ayudar a evitar que otros refugiados caigan en las manos equivocadas.

PUEDES VER: Ucrania pide un acuerdo multinacional de garantías para renunciar a la OTAN

La mujer le contó a la BBC que se sentía vulnerable. “Ese es especialmente el motivo por el que me preocupo por su seguridad, las mujeres y los niños vienen aquí de una guerra terrible. No hablan polaco ni inglés. No saben lo que está pasando y creen en lo que les dicen”, explicó.

“Cualquiera puede presentarse en esta estación. El primer día que me ofrecí como voluntaria, vi a tres hombres de Italia. Estaban buscando mujeres hermosas para venderlas en el comercio sexual ”, continúa.

“Llamé a la Policía y resultó que tenía razón. No era paranoia... Es horrible”, agregó.

Margherita Husmanov es una refugiada ucraniana que ahora es voluntaria. Foto: BBC

Detectado el problema: Qué se está haciendo

Las autoridades locales ahora están un poco más organizadas; por ejemplo, la Policía patrulla regularmente la estación. En las últimas semanas se ha visto la ausencia de hombres que llevaban letreros con nombres de destinos llamativos y que resultaron ser explotadores sexuales .

La mayoría de las mujeres espera volver a casa tan pronto como termine la guerra. Pero durante los próximos días, semanas, incluso meses, necesitan un lugar donde dormir, comer, enviar a sus hijos a la escuela, así como un trabajo para mantenerse.

Esas necesidades hacen que los refugiados sean vulnerables.

Explotados como individuos

El crimen organizado (incluido el tráfico sexual y de órganos y, con frecuencia, el trabajo forzado) no es la única amenaza. Los refugiados también son explotados por individuos.

Personas con las mejores intenciones en Polonia, Alemania, Reino Unido y otros lugares han abierto sus hogares a los refugiados, pero lamentablemente en algunos casos reciben un trato inhumano.

Como el caso de una mujer ucraniana que huyó de la guerra a Dusseldorf en Alemania. El falso voluntario que le ofreció una habitación confiscó sus documentos de identidad y comenzó a acosarla sexualmente; además, le exigió que limpiara su casa gratis .

Ella lo rechazó y él la echó a la calle, según el relato que compartió la mujer en sus redes sociales. “Esta historia es demasiado familiar”, dijo a la BBC Irena Dawid-Tomczykkids, directora ejecutiva de la rama de Varsovia de la ONG contra la trata de personas La Strada.

Los refugiados adolescentes son una preocupación particular. “A las chicas les puede encantar la atención que les brindan los hombres mayores. O les presentarán a una chica agradable de su misma edad, que tiene ropa genial y las invita a fiestas. Así es como comienza. No olviden que no solo los hombres son proxenetas, traficantes y abusadores”.

Los menores de edad son los más vulnerables en estos tiempos de guerra. Foto: Metro World News

PUEDES VER: Defensa de Rusia afirma que se hallaron cuerpos con signos de tortura y esvásticas en Mariúpol

Riesgo en línea

La Strada Polonia relata casos en la que a chicas ucranianas les ofrecieron pasajes de avión a México, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, y aceptaron sin haber conocido a los hombres que las invitaron.

“Mis colegas estaban tratando de persuadir a una chica de 19 años para que no fuera con su amiga a la casa de un hombre”, dice Irena a la BBC.

“Ella sabe que su amiga ha sido golpeada. Pero el hombre la llama a su celular, le dice cosas bonitas y le ofrece regalos. Si insisten en ir, les rogamos a las niñas que al menos se registren con las autoridades locales. Si no lo hacen, tienen nuestro número de teléfono”, explica.

“Espero que nos puedan llamar si nos necesitan”, culmina.