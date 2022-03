Francia Márquez, la afrodescendiente que sacudió los prejuicios en la política de Colombia

El comentario de la periodista Paola Ochoa hacia la candidata a la vicepresidenta de Colombia Francia Márquez, que fue cuestionado y defendido por algunas autoridades, generó todo tipo de opiniones el 24 de marzo pasado.

Durante la emisión del programa radial colombiano “Mañanas Blu”, la comunicadora aseguró que Federico Gutiérrez, candidato presidencial del Equipo por Colombia, tendrá que nombrar como fórmula vicepresidencial a un hombre debido a que si elige a una mujer se verá “muy estrato seis” al lado de Francia Márquez, candidata a la vicepresidencia del Pacto Histórico.

“La que ponga él (Federico Gutiérrez), si llega a poner una mujer, llámese como se llame: Dilian Francisco Toro, María Lorena Gutiérrez, etc., se va a ver muy ‘mona’, muy ‘maja’ y muy estrato seis al lado de Francia”, expresó Ochoa en el programa. No obstante, la controversia no se detuvo ahí y se agravó cuando sus compañeros de trabajo opinaron. Lo anterior se dio principalmente porque varios de ellos se rieron del comentario.

Cabe precisar que Ochoa había sido tendencia en febrero de este año después de que el país conociera que fue elegida por el exalcalde de Bucaramanga y aspirante presidencial Rodolfo Hernández como su fórmula vicepresidencial. Sin embargo, días después la periodista renunció a esta aspiración por asuntos personales. Según comunicó en su momento, la candidatura estaba dañando a su familia.

Reacciones ante el comentario de Paola Ochoa

Artistas, líderes sociales, influencers, políticos, periodistas y usuarios de internet en general han reaccionado a la declaración de Ochoa. Una de las primeras personas en pronunciarse al tema fue el senador Alexander López, quien tildó la situación como “inaudita”. “Francia Márquez representa todo lo opuesto a ellos, una mujer respetuosa de todos los colombianos”, sostuvo el congresista en su cuenta oficial de Twitter.

En tanto, el actor y representante electo del Pacto Histórico, Agmeth Escaf, citó la frase de Ochoa y criticó que sus compañeros de trabajo se hayan reído. “‘Cualquier mujer se vería muy mona, muy maja, muy estrato seis al lado de Francia Márquez’. Esto lo dijo Paola Ochoa al aire, en Blu, y nadie la refutó. Es más, se rieron, empezando por Néstor (Morales). Este es el pensamiento de la que iba a ser la ‘vice’ de Rodolfo”, indicó.

Por su parte, Luz María Sierra, directora del periódico El Colombiano y exintegrante de Blu Radio, defendió lo dicho por Ochoa e insinuó que sus palabras fueron sacadas de contexto. “Oí a Paola Ochoa Amaya, no solo el audio que está rodando. Paola se dedicó a enaltecer a Francia Márquez. Habló de ‘majas’ y ‘estrato seis’ como una crítica, para decir que Francia era mejor que cualquiera que le pusieran al lado. ¿Por qué volver todo un tema de odio?”, aseveró la periodista.

Francia Márquez, fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro

La activista afrocolombiana es la compañera de fórmula de Gustavo Petro, candidato a la Presidencia por la coalición de izquierdas Pacto Histórico y favorito en las encuestas para las elecciones del próximo 29 de mayo.

“Me llamo Francia Márquez, quiero que Petro sea su presidente y por supuesto quiero ser su vicepresidenta”, aseguró el 23 de marzo la líder social, quien parafraseó el lema con el que cierra el candidato de izquierdas sus discursos públicos.

Petro, quien quedó primero, con casi 4,5 millones de votos, en la consulta de partidos que se realizó el pasado 13 de marzo, anunció este miércoles que han decidido que el equipo que lidera y que llegue a la Casa Nariño “tenga en la vicepresidencia de Colombia a Francia Márquez”.

Y puntualizó que eso no significa que Márquez, una política, lideresa y activista medioambiental, sea “la segunda”, sino que es “uno y uno”, y trabajarán de la mano en horizontalidad.

Para ello, Márquez sentará la sede de su campaña a la vicepresidencia en Medellín, la segunda ciudad más importante del país y de tradición uribista y de derechas; y de ganar Petro las elecciones, se centrará también en el Ministerio de Igualdad, que el candidato quiere crear en el país, y “en los territorios olvidados”.

“Las mujeres de Colombia, los territorios excluidos, los pueblos excluidos por su color de piel son los tres pilares que la vicepresidencia va a tener en el primer gobierno popular de Colombia”, subrayó Petro.

Datos biográficos de Francia Márquez

2021 Actualmente adelanta su especialización en escrituras creativas – Universidad ICESI. Fue presidenta del Comité Nacional de Paz Reconciliación y Convivencia del Consejo Nacional de Paz, en este espacio apoyó el impulso a la implementación de los acuerdos de paz, establecidos entre el Gobierno Nacional y las FARC EP. 2020 Obtiene su título como Abogada de la Universidad Santiago de Cali. Fue consultora para el proyecto Construcción para la Prevención y el Autocuidado de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, apoyado por el programa de Derechos Humanos USAID. 2019 Ingresa al top 100 de las mujeres más influyentes del mundo, según la cadena británica BBC. 2018 Merecedora del Premio Goldman Environmental Prize, San Francisco California, Estados Unidos, el equivalente al novel medio ambiental. Se lanza como candidata a la Cámara de Comunidades Afro-Descendientes por el partido Consejo Comunitario Yurumanguí.

Sufre un atentado en Santander de Quilichao, en la vereda Lomitas en medio de una reunión con la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC). 2016 En el marco de los diálogos para la Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC –EP, apoyó desde el PCN y la Comisión Étnica para la Paz en la incidencia para la participación de los pueblos étnicos en el proceso de paz, obteniendo como resultado el Capítulo Étnico para la Paz.

Realizó el Primer Encuentro de Mujeres Afrodiasporicas por el cuidado de la vida y los Territorios Ancestrales con la participación de mujeres a nivel local, nacional e internacional realizado en Quinamayó – Santander de Quilichao como acto simbólico a la defensa del territorio como espacio de vida.

Entre 2013 y 2016, apoyó el proceso de caracterización de las afectaciones territoriales que sufrió el Consejo Comunitario de la Toma en el marco del conflicto armado, y posteriormente en la formulación de la Demanda de Restitución de Derechos Territoriales. 2015 Recibe el Premio Nacional por la defensa de los Derechos humanos en Colombia, en la categoría Defensora del año por liderar “La marcha de los Turbantes”.

En septiembre de 2015 la organización sueca Diakonia le otorgó el Premio Nacional como Defensora de Derechos Humanos. Este premio es un homenaje a la ardua tarea que implica defender los Derechos Humanos en un país como Colombia, donde muchos han perdido la vida. 2014 Organiza en conjunto a la Asociación de Mujeres Afrodescendientes de Yolombó la Movilización de Mujeres Negras por el Cuidado de la Vida y los Territorios ancestrales, a la cual se sumaron otras mujeres del Norte del Cauca, caminaron hasta Bogotá para demandar garantías a sus derechos como mujeres y como pueblos negros; dentro de los acuerdos, se logró el reconocimiento de 27 Consejos Comunitarios del Norte del Cauca como sujetos de reparación colectiva en el marco del decreto ley 4635 de 2011. 2010 a 2013 Fue presidenta de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes de Yolombó.

Con información de EFE.