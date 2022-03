‘No puedo decirle que su madre murió': niño se recupera de cirugía cerebral en plena guerra

La Fiscalía de Menores de Ucrania ha denunciado que al menos 139 infantes han muerto y más de 200 han resultado heridos en ataques perpetrados por Rusia desde el comienzo de la invasión. Una tragedia que afecta a muchas familias.

En Járkov, donde las autoridades locales registraron 44 ofensivas de artillería y 140 con cohetes en un solo día, en un hospital se encuentra Volodimir, de siete años, quien acaba de recuperarse de una cirugía cerebral tras un ataque.

Sus primeras palabras, murmuradas, sonaron como una llamada a su mamá. Todavía no le han contado que está muerta, asesinada en la primera semana de la guerra, reportó el sábado 26 de marzo desde el terreno el diario británico The Guardian.

PUEDES VER: Ucrania asegura haber matado al general ruso que dijo que la guerra duraría horas

Su padre, Stanislav Baclanov, se había quedado varado fuera de Ucrania en un viaje de negocios cuando inició la guerra. Una vez que se intensificaron los bombardeos en su vecindario, su esposa Darya decidió llevar a los niños a otra parte de la ciudad.

Fue el hermano de Baclanov, de 34 años, quien lo llamó para confirmarle que la familia había sido asesinada a tiros cerca de un puesto de control.

“Necesita ser fuerte para recuperarse por completo y poder vivir una vida plena”, afirmó Baclanov sobre Volidimir. “Si le digo que mataron a su madre, destruirá su deseo (de recuperarse). Debe sentirse bien, y después se lo diré, e iremos juntos al cementerio para mostrarle su tumba”.

Baclanov declaró que “Darya era como un ángel en todo su comportamiento y amor”, mientras esperaba que su hijo saliera de la cirugía. “Era una persona cariñosa, abierta, inteligente, honesta, brillante, mi mejor amiga, una flor dulce. Ella era mi sol”.

Volodimir tuvo una neurocirugía importante después del ataque. Esta semana, extrajeron fragmentos de hueso e instalaron dos placas de titanio para proteger su cerebro donde falta el hueso, pero se espera que se recupere por completo con la atención médica adecuada, precisó The Guardian.

“Es lo más terrible que mis hijos no tengan madre”, deploró Baclanov, quien piensa que fueron los ucranianos quienes abrieron fuego por error, pero responsabiliza a Rusia. “Si los rusos no hubieran venido a nuestra tierra, esto no habría sucedido”, sentenció.

La mayor parte de las víctimas infantiles, incluidos fallecidos y heridos, se han registrado en la región de la capital, Kiev, con 65; seguida de Donetsk, con 53; Járkov (44); Chernígov (38); Jersón (21); Zaporiyia (20); Yitomir (15) y Sumy (14).

Asimismo, la Fiscalía ha denunciado que 733 instituciones educativas han registrado daños materiales desde el principio de la invasión, 74 de las cuales han quedado completamente destruidas.

La ONU ha constatado 96 niños fallecidos y 124 heridos desde el principio del conflicto.

Con información de Europa Press