El hombre ‘más tatuado del mundo’, hasta en los ojos: “No me preocupaba quedarme ciego”

Marcelo Bboy, de 38 años y de Brasil, tiene más de 1.500 tatuajes que cubren el 98% de su cuerpo, incluidos los globos oculares y las encías. Él se presenta como “El cuerpo más tatuado del mundo”.

El artista, modelo y tatuador narró que inició con sus tatuajes cuando tenía 15 años. Sin embargo, tuvo que esperar la mayoría de edad para empezar a cubrirse de grabados en su piel.

“Tenía 22 años cuando me di cuenta de que quería más tatuajes, y desde entonces me he cubierto con ellos”, declaró a The New York Post.

Marcelo explica que prácticamente no queda espacio libre en su cuerpo para más tatoos.

“Solo me quedan algunos espacios sin tatuajes como áreas íntimas y algunos espacios pequeños en mi pierna, pero planeo tatuarlos pronto también”.

El hombre no solamente ha llenado su piel de tinta negra y de colores. También se ha tatuado los ojos y las encías, para que parezcan negras.

“No me preocupaba quedarme ciego porque entiendo el proceso: la pigmentación del ojo solo se realiza en la parte blanca del ojo”, confesó.

Marcelo Bboy, un antes de sus tatuajes. Foto: Instagram/Marcelo Bboy

Además, se realizó algunas alteraciones corporales. Se partió la lengua, para parecerse a una serpiente, se reemplazó por completo los dientes con níquel y se modificó las orejas.

Sus diversas transformaciones no han sido gratuitas. En total, desde que inicio, se ha gastado más de 36.000 euros (40.000 dólares) en tatuajes y modificaciones corporales.

El mensaje de Marcelo Bboy

Bboy, quien tiene dos hijos y un nieto, convirtió su pasión por los tatoos en su profesión, y llegó a montar su propio estudio en su país natal. Su inigualable apariencia física le han convertido en toda una celebridad, pues trabaja como modelo y actor. En Instagram cuenta con una gran legión de seguidores que superan los 20.000.

Manifestó que rara vez recibe comentarios negativos sobre su apariencia. “La gente me mira con curiosidad e interés. Las mujeres están muy encantadas con mis tatuajes y modificaciones”, presumió.

“El consejo que le daría a aquellos que quieren muchos tatuajes es saber exactamente lo que quieren y trabajar en la industria del tatuaje”, concluyó Bboy.