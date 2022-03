China: rescatistas hallan una caja negra del avión que se estrelló con 132 personas a bordo

Las autoridades de la aviación civil anunciaron este miércoles el hallazgo de una caja negra del Boeing 737-800 que se estrelló el lunes 21 de marzo en China con 132 personas a bordo, por causas todavía desconocidas.

El avión de China Eastern Airlines se desintegró el lunes en una ladera boscosa de Wuzhou (sur), mientras volaba de Kunming (suroeste) hacia Cantón (sur).

Hasta ahora no se han encontrado supervivientes del vuelo MU5735 y hay pocas esperanzas de ello, porque el avión se estrelló casi en vertical y luego se incendió.

Una caja negra “del [vuelo] de China Eastern MU5735 fue encontrada el 23 de marzo”, indicó a la prensa Liu Lusong, un portavoz de la administración de aviación civil de China (CAAC).

Un avión de pasajeros tiene dos registradores de vuelo, también llamados cajas negras, uno que registra las conversaciones en la cabina y otro con información clave como la velocidad, la altitud y el rumbo del aparato.

A “black box” from the crashed #ChinaEastern jet has been found. Flight MU5735, carrying 132 people, had plummeted into a hillside in southern China https://t.co/0Q74urGYKq pic.twitter.com/rj1RO39b3j